Πέθανε ο αγωνιστής της Αριστεράς Θανάσης Γρέβιας σε ηλικία 86 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Γρέβιας, αγωνιστής της Αριστεράς από μικρή ηλικία, ενεργό στέλεχος της ΕΔΑ και της Νεολαίας ΕΔΑ, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του Γρ. Λαμπράκη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Επισημαίνεται πως βίωσε πολλαπλές συλλήψεις και εξορίες στη διάρκεια της ζωής του αλλά παρέμεινε πάντα μάχιμος και πιστός στα οράματα της Αριστεράς.

Ο Θανάσης Γρέβιας γεννήθηκε στην Άρτα στις 2 Μαρτίου του 1940. Βίωσε διώξεις από τα μαθητικά του χρόνια λόγω της πολιτικής δράσης της οικογένειάς του και της δικής του συμμετοχής στην ΕΔΑ και τη Ν. ΕΔΑ.

Κατόπιν, φοιτητής Νομικής στη Θεσσαλονίκη, πρωταγωνίστησε στο φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα, συμμετέχοντας στους αγώνες του «114», του «15% για την Παιδεία» και στο Κίνημα Ειρήνης. Υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη και ενεργό μέλος της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. Συγκλονιστική παραμένει η αφήγησή του (δημοσιεύτηκε προ ετών στην «Εποχή») για όσα διαδραματίστηκαν τη στιγμή της δολοφονίας του δημοκρατικού βουλευτή αλλά και κατόπιν, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου του έτυχε να συνδράμει τον Γρ. Λαμπράκη στις τελευταίες του ώρες.

Η χούντα των συνταγματαρχών τού επιφύλαξε νέα σύλληψη, φυλάκιση και εξορία στη Γυάρο. Με το πραξικόπημα του 1967 συνελήφθη, φυλακίστηκε και εξορίστηκε στη Γυάρο. Καταδικάστηκε από στρατοδικείο σε βαριά ποινή κάθειρξης για πολιτικούς λόγους, φυλακίστηκε μαζί με τον πατέρα του και αποφυλακίστηκε το 1973, για να συλληφθεί ξανά μετά το Πολυτεχνείο και να εξοριστεί εκ νέου.

Μετά τη Μεταπολίτευση εργάστηκε ως δικηγόρος και παρέμεινε ενεργός στην Αριστερά (ΚΚΕ εσ., Συνασπισμός, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), καθώς και στον ΣΦΕΑ 1967-1974 από την ίδρυσή του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του σ. Θανάση Γρέβια και απευθύνει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.

Η τελετή αποχαιρετισμού του Θανάση Γρέβια θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στις 2 μ.μ., στη Ριτσώνα, όπου και θα αποτεφρωθεί η σορός του.

Επιθυμία της οικογένειάς του είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα για την ενίσχυση του ΣΦΕΑ 1967-1974. (ΙΒΑΝ: GR8901720510005051072343737, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ).