Κορωπί: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στις δύο αποθήκες - Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές

Συνελήφθη ένας άνδρας, για την φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής (11/1) σε δύο αποθήκες στο Κορωπί.

Οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του άνδρα έπειτα από μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν την στιγμή της φωτιάς στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, αυτό που προκάλεσε εντύπωση στα στελέχη της Πυροσβεστικής, είναι το γεγονός πως η πυρκαγιά, όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΑΝΤ1, ξεκίνησε από χθες το απόγευμα στις 19:20, όσο ο άνδρας μαγείρευε εν υπαίθρω για να ταΐσει κάποια σκυλιά, και φαίνεται να προκάλεσε την φωτιά.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως όταν έφυγε, έσβησε την φωτιά, όπως από ότι φαίνεται άφησε πίσω του μία εστία που σιγοέκαιγε μέχρι τα ξημερώματα. Το πρωί, εξαπλώθηκε στις δύο αποθήκες, οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7:00 σε αποθήκες με αυγά και ξυλεία. Λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο χώρο της επιχείρησης ενώ η περιοχή γέμισε από πυκνούς καπνούς.

Στο σημείο επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

