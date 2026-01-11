Κορωπί: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στις δύο αποθήκες - Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως όταν έφυγε, έσβησε την φωτιά, όπως από ότι φαίνεται άφησε πίσω του μία εστία που σιγοέκαιγε μέχρι τα ξημερώματα

Newsbomb

Κορωπί: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στις δύο αποθήκες - Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνελήφθη ένας άνδρας, για την φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής (11/1) σε δύο αποθήκες στο Κορωπί.

Οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του άνδρα έπειτα από μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν την στιγμή της φωτιάς στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, αυτό που προκάλεσε εντύπωση στα στελέχη της Πυροσβεστικής, είναι το γεγονός πως η πυρκαγιά, όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΑΝΤ1, ξεκίνησε από χθες το απόγευμα στις 19:20, όσο ο άνδρας μαγείρευε εν υπαίθρω για να ταΐσει κάποια σκυλιά, και φαίνεται να προκάλεσε την φωτιά.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως όταν έφυγε, έσβησε την φωτιά, όπως από ότι φαίνεται άφησε πίσω του μία εστία που σιγοέκαιγε μέχρι τα ξημερώματα. Το πρωί, εξαπλώθηκε στις δύο αποθήκες, οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7:00 σε αποθήκες με αυγά και ξυλεία. Λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο χώρο της επιχείρησης ενώ η περιοχή γέμισε από πυκνούς καπνούς.

Στο σημείο επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί με τα “εργαλεία” που φέρνεις»

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: «Δεν θέλω να ξέρω τι είπαν στο VAR» - Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

22:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χακαριστούν», σύμφωνα με «γκουρού» της τεχνολογίας

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες Κρίσεις Ταξίαρχων - Ποιοι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται - Όλα τα ονόματα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: «Μπορεί να έχουμε και το παγκόσμιο ρεκόρ» - Το σχόλιο του Νίκολιτς για το ακυρωθέν γκολ

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο

22:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο αγωνιστής της Αριστεράς Θανάσης Γρέβιας σε ηλικία 86 ετών

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η αποχαιρετιστήρια μαντινάδα για τον 27χρονο Στέλιο από φίλο του – «Όταν κατεβώ κι εγώ στον Άδη…»

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Εισάγει μάθημα «Ανάγνωσης AI» στα σχολεία για την καταπολέμηση των fake news

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Από το Παρίσι μέχρι το Λονδίνο βγήκαν στους δρόμους - Απαγόρευση στην Κωνσταντινούπολη

21:53ΕΛΛΑΔΑ

ΚΥΣΕΑ: Οι κρίσεις ανώτατων αξιωματικών σε Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία - Όλα τα ονόματα

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Ρίου

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στις δύο αποθήκες - Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0: Βρίσκει δίχτυα και ο Γεντβάι στο πρώτο ημίχρονο

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων: Η νέα ιεραρχία στο στράτευμα

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Κοπεγχάγη και νότια Σκανδιναβία: εργασιακός παράδεισος ή μύθος;

21:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ 1-1: «Πάγωσε» στη Θεσσαλονίκη κι έπεσε από την κορυφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

22:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο αγωνιστής της Αριστεράς Θανάσης Γρέβιας σε ηλικία 86 ετών

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

20:39ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για «κυκλωνικό στροβιλισμό» από την κεντρική Ευρώπη - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της MI6 λέει ότι είναι «βέβαιος» πως ο Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες

19:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «ψυγείο» η χώρα μέχρι την Τρίτη - Ολική μεταβολή του σκηνικού στο τέλος της εβδομάδας

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στιγμές πανικού σε κατάστημα από το χτύπημα ανεμοστρόβιλου - Βίντεο

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων: Η νέα ιεραρχία στο στράτευμα

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η αποχαιρετιστήρια μαντινάδα για τον 27χρονο Στέλιο από φίλο του – «Όταν κατεβώ κι εγώ στον Άδη…»

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα με καρκίνο σε τελικό στάδιο συγκεντρώνει χρήματα για να στηρίξει τα παιδιά της μετά τον θάνατό της

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0: Βρίσκει δίχτυα και ο Γεντβάι στο πρώτο ημίχρονο

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ