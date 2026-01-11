Χανιά: Πυρκαγιά σε σπίτι στα Δικαστήρια

Πυρκαγιά σε σπίτι ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί της Κυριακής (11/01) στα Χανιά, στην περιοχή των Δικαστηρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στις τέντες μπαλκονιού διαμερίσματος 3ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Καλιτσουνάκη.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οκτώ άνδρες.

Από την φωτιά δεν προέκυψε τραυματισμός.

