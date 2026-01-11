Χανιά: Πυρκαγιά σε σπίτι στα Δικαστήρια
Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οκτώ άνδρες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πυρκαγιά σε σπίτι ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί της Κυριακής (11/01) στα Χανιά, στην περιοχή των Δικαστηρίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στις τέντες μπαλκονιού διαμερίσματος 3ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Καλιτσουνάκη.
Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οκτώ άνδρες.
Από την φωτιά δεν προέκυψε τραυματισμός.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:46 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ: Ανατροπή με Νάναλι - Δεν κάνει ντεμπούτο με Καρδίτσα
12:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Πυρκαγιά σε σπίτι στα Δικαστήρια
12:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στα λευκά «ντύθηκε» η ορεινή Ναυπακτία - Βίντεο
11:44 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αστέρας AKTOR: Στο Ηράκλειο, έπειτα από τεράστια ταλαιπωρία η αποστολή
14:49 ∙ WHAT THE FACT