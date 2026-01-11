Πυρκαγιά σε υπόγειο διαμέρισμα στα Πατήσια
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα
Πυρκαγιά ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στεφάνου Βυζαντίου στα Πατήσια.
Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:12 και έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
