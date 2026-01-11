Κορωπί: Ολοσχερώς καταστράφηκαν δύο αποθήκες από μεγάλη πυρκαγιά

Καταστροφική ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί της Κυριακής (11/1) σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής.

Δύο αποθήκες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ λόγω των εύφλεκτων υλικών που περιείχαν η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα. Η μία αποθήκη περιείχε πλαστικά και ξυλεία, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ η δεύτερη αποθήκη περιείχε αυγά.

Δίπλα τους βρισκόταν και τρίτη αποθήκη με είδη συσκευασίας δώρων, η οποία επίσης τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκταση της φωτιάς.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 27 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και υδροφόρες των όμορων δήμων.

«Υπήρχαν έντονοι καπνοί και επειδή υπήρχαν πλαστικά στον χώρο, η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως», ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τους καπνούς λίγο πριν καταφτάσει η Πυροσβεστική.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε παρακείμενα κτίρια, ενώ για περισσότερες από δύο ώρες συνέχισαν να ρίχνουν νερό στη φλεγόμενη αποθήκη, προκειμένου να αποφευχθούν αναζωπυρώσεις. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, παρά το μέγεθος της καταστροφής.

