Κορωπί: Ολοσχερώς καταστράφηκαν δύο αποθήκες από μεγάλη πυρκαγιά

Μάχη των πυροσβεστών για να μην επεκταθεί η φωτιά σε παρακείμενες εγκαταστάσεις

Newsbomb

Κορωπί: Ολοσχερώς καταστράφηκαν δύο αποθήκες από μεγάλη πυρκαγιά
Φωτιά σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καταστροφική ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί της Κυριακής (11/1) σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής.

Δύο αποθήκες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ λόγω των εύφλεκτων υλικών που περιείχαν η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα. Η μία αποθήκη περιείχε πλαστικά και ξυλεία, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ η δεύτερη αποθήκη περιείχε αυγά.

πυρκαγιά - κορωπί

Στιγμιότυπα από την πυρκαγία σε αποθήκες, στο Κορωπί Αττικής

INTIME NEWS

Δίπλα τους βρισκόταν και τρίτη αποθήκη με είδη συσκευασίας δώρων, η οποία επίσης τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκταση της φωτιάς.

πυρκαγιά - κορωπί

LIVE C

INTIME NEWS

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 27 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και υδροφόρες των όμορων δήμων.

πυρκαγιά - κορωπί

«Υπήρχαν έντονοι καπνοί και επειδή υπήρχαν πλαστικά στον χώρο, η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως», ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τους καπνούς λίγο πριν καταφτάσει η Πυροσβεστική.

πυρκαγιά - κορωπί

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε παρακείμενα κτίρια, ενώ για περισσότερες από δύο ώρες συνέχισαν να ρίχνουν νερό στη φλεγόμενη αποθήκη, προκειμένου να αποφευχθούν αναζωπυρώσεις. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, παρά το μέγεθος της καταστροφής.

πυρκαγιά - κορωπί

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Κατολισθήσεις και καθιζήσεις λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων

13:33ΚΟΣΜΟΣ

«Το κεφάλι μου έσκαγε»: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό όπλο κατά τη σύλληψη του Μαδούρο;

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Ολοσχερώς καταστράφηκαν δύο αποθήκες από μεγάλη πυρκαγιά

13:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Διατήρησε τα σκήπτρα της στο Μπρίσμπεν η Σαμπαλένκα - Πρώτος τίτλος για το 2026

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στη Γερμανία: Για σεξουαλική παρενόχληση, ναζιστικούς χαιρετισμούς και ναρκωτικά ερευνάται επίλεκτη μονάδα του στρατού

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Ο Τραμπ διέταξε τις ειδικές δυνάμεις να εκπονήσουν σχέδιο εισβολής της Γροιλανδίας

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στη Βρετανία ύστερα από 4 χρόνια - Ο αδιαπραγμάτευτος όρος

12:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συνεχίζει την πίεση για Αντίνιο - «Πληρώνει μέρος των φόρων»

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ανατροπή με Νάναλι - Δεν κάνει ντεμπούτο με Καρδίτσα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πυρκαγιά σε σπίτι στα Δικαστήρια

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφιακό κράτος, κάρτα εργασίας στο Δημόσιο και αύξηση κατώτατου μισθού: - Οι δεσμεύσεις Χατζηδάκη για τη νέα χρονιά

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ποιον ευνοεί η εξέγερση «χωρίς αρχηγούς» στο Ιράν - Το «μπούμερανγκ» και οι πιθανοί διάδοχοι

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί η Τεχεράνη: «Νόμιμοι στόχοι» Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις αν η Ουάσινγκτον επιτεθεί στη χώρα

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ντέρμπι κορυφής στην Καλαμάτα - Θέλει την κορυφή η Αναγέννηση

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού του 27χρονου που σκοτώθηκε σε χαράδρα - «Και τώρα σιωπή»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά «ντύθηκε» η ορεινή Ναυπακτία - Βίντεο

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών - Τουλάχιστον 116 οι νεκροί

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για το κρύο - Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επιστρατεύει «γκουρού» στη διαχείριση κρίσεων - Θωρακίζεται το «brand» της μοναρχίας

11:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR: Στο Ηράκλειο, έπειτα από τεράστια ταλαιπωρία η αποστολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για το κρύο - Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού του 27χρονου που σκοτώθηκε σε χαράδρα - «Και τώρα σιωπή»

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

06:55LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στην TV - Εκπομπές «φεύγουν», άλλες έρχονται και παίρνει φωτιά το τοπίο

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ποιον ευνοεί η εξέγερση «χωρίς αρχηγούς» στο Ιράν - Το «μπούμερανγκ» και οι πιθανοί διάδοχοι

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών - Τουλάχιστον 116 οι νεκροί

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στη Βρετανία ύστερα από 4 χρόνια - Ο αδιαπραγμάτευτος όρος

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Ο Τραμπ διέταξε τις ειδικές δυνάμεις να εκπονήσουν σχέδιο εισβολής της Γροιλανδίας

14:49WHAT THE FACT

Πού και πότε καταγράφηκε η πιο χαμηλή θερμοκρασία στη γη

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη» - «Μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, συνέβη στην ιδιοκτησία μας»

10:33ΕΘΝΙΚΑ

Οι άγνωστες μάχες ΕΔΕΣ - Γερμανών στην Ήπειρο το 1944 και το έγκλημα των Ναζί που είχε προηγηθεί στην Καννέτα Ιωαννίνων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ