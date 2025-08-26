Πλεύρης: «Επί ΣΥΡΙΖΑ το σκληρό έγκλημα βγήκε έξω - Δεν μπορεί να έλειψε η πολιτική στον Τσίπρα»

Θα υπάρξει αυστηρό πλαίσιο ελέγχου στις ΜΚΟ, επανέλαβε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης 

Πλεύρης: «Επί ΣΥΡΙΖΑ το σκληρό έγκλημα βγήκε έξω - Δεν μπορεί να έλειψε η πολιτική στον Τσίπρα»
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχολίασε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» την πολιτική αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην πρόσφατη κριτική που δέχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

«Όταν είσαι ενεργός βουλευτής, είσαι και ενεργός πολιτικός. Άρα στον κ. Τσίπρα δεν μπορεί να του έχει λείψει η πολιτική, γιατί είναι προσβλητικό και στο βουλευτικό αξίωμα. Μάλλον εννοούσε ότι θέλει να έχει πιο ενεργό ρόλο στο κόμμα. Αυτά όμως είναι εσωτερικά της Αριστεράς, θα τα λύσουν μεταξύ τους.

Η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα του ποινικού εγκλήματος συνδέεται με δύο βασικές τομές. Πρώτον, ο νόμος Παρασκευόπουλου, όπου για πρώτη φορά βγήκε το πολύ σκληρό έγκλημα με πολλές προνομιακές ποινές, με 1/5 της ποινής. Δηλαδή κάποιος που είχε καταδικαστεί σε 15 ή 20 χρόνια, έβγαινε στο 1/5 της ποινής, αντί για τα 3/5 που ίσχυαν μέχρι τότε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, πάλι είναι στα 3/5 και υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και παραπάνω.

Το δεύτερο κομμάτι ήταν ο ποινικός κώδικας που ψηφίστηκε μία βδομάδα πριν γίνουν εκλογές, όπου μειώθηκαν συνολικά οι ποινές. Χαρακτηριστικά, ο βιασμός πήγε από τα 20 χρόνια και ισόβια που ήταν οι βασικές ποινές, στο ανώτατο τα 10-15 χρόνια, και η ανθρωποκτονία έπαψε να είναι μοναδική ποινή ισόβιας κάθειρξης. Χθες, ο κύριος Μαρινάκης έδωσε τα στοιχεία για τον κόσμο που αποφυλακίστηκε βάσει των ευνοϊκών διατάξεων Παρασκευόπουλου και του ποινικού κώδικα αργότερα.

Ο κ. Τσίπρας, που ανέβασε την Αριστερά στην εξουσία το 2015, κρίθηκε για το έργο του το 2019 και το 2023. Δεν θυμάμαι άλλη περίοδο στα ιστορικά χρονικά, όπου η αξιωματική αντιπολίτευση να καταρρέει κατά τέτοιο τρόπο και η κυβέρνηση να κερδίζει δύναμη όταν όλοι έλεγαν ότι δεν θα κερδίσει. Η πραγματικότητα μπορεί να είναι σκληρή. Το θέμα είναι ότι δεν άκουσα απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από τον κύριο Τσίπρα.

Ήταν επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να αποφυλακίσει κόσμο του σκληρού εγκλήματος στο όνομα ότι πρέπει οι ποινές να είναι χαλαρές. Η Αριστερά έχει έντονη λογική της δεύτερης ευκαιρίας, ενώ η Δεξιά λέει ότι υπάρχουν εγκλήματα για τα οποία οι ποινές πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτες. Ένα χωροταξικό πρόβλημα, που υπήρχε και στο οποίο ερχόντουσαν κυβερνήσεις να το λύσουν, λύθηκε από τον κύριο Παρασκευόπουλο με εντολή του κύριου Τσίπρα, στην πιο σκληρή του μορφή.

Όσον αφορά την οικονομία, το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ενώ έχουμε 9,2% αύξηση στο ΑΕΠ, ο πληθωρισμός είναι 16,5%. Το 9,2% του ΑΕΠ συνυπολογίζει τον πληθωρισμό. Συγκρίνεις ένα νούμερο που έχει ήδη τον πληθωρισμό και το παρουσιάζεις ανταγωνιστικά; Αυτό είναι πολιτική απάτη. Και το 16,5% στην Ελλάδα δεν είναι υψηλό, συγκριτικά με 20% στην Ευρωζώνη και 23,5% στην ΕΕ.

Το νέο νομοσχέδιο για παράνομη μετανάστευση και οι επιστροφές

Ο κ. Πλεύρης περιέγραψε αναλυτικά τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για την παράτυπη μετανάστευση, που πρόκειται να κατατεθεί στις επιτροπές της Βουλής και να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη:

  • Η παράτυπη παραμονή στη χώρα θα ποινικοποιείται με φυλάκιση έως πέντε έτη.
  • Οι απορριφθέντες αιτούντες άσυλο θα μπορούν είτε να εκτίσουν ποινή είτε να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.
  • Όσοι αποκτούν άσυλο θα έχουν περισσότερα προγράμματα ένταξης στην εργασία και λιγότερα επιδόματα στέγασης.
  • Καταργείται η δυνατότητα επανεισαγωγής αίτησης ασύλου μετά την απόρριψη.

«Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, όποιος έχει απορριφθεί δεν μπορεί να παραμένει παράνομα. Η επιστροφή θα γίνεται υποχρεωτικά, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές θα συνδυάζονται με οικονομική βοήθεια της Ε.Ε. για την διευκόλυνση της διαδικασίας», επεσήμανε ο υπουργός.

Ο ίδιος παρουσίασε στοιχεία για τις επιπτώσεις της αναστολής ασύλου που ισχύει από τον Ιούλιο, σημειώνοντας σημαντική μείωση των παράνομων αφίξεων μέσω του καναλιού της Λιβύης: «Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου είχαμε 2.642 άτομα, ενώ τις επόμενες τρεις εβδομάδες μόλις 913. Μέχρι σήμερα, 26 Αυγούστου, οι αφίξεις είναι κάτω από 500».

