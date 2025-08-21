Μεταναστευτικό: Ποινές σε ΜΚΟ που εμποδίζουν την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής

«Κόκκινη κάρτα» σε οργανώσεις τραβά μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης 

Μεταναστευτικό: Ποινές σε ΜΚΟ που εμποδίζουν την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής

Πρόσφυγες στην προσωρινή δομή φιλοξενίας Αγιάς Χανίων στην Κρήτη.  

INTIME NEWS
Τη διαγραφή από τα επίσημα μητρώα των ΜΚΟ που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντιστρατεύονται την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό προωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την «Καθημερινή», μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας ο αρμόδιος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί μια ΜΚΟ να διαγράφεται από εδώ και στο εξής από τα επίσημα μητρώα είναι οι εξής:

  1. Εάν διακινεί στους μετανάστες θέσεις κατά της επίσημης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, που προβλέπει οικειοθελή αποχώρηση και επαναπατρισμό.
  2. Εάν κινηθεί νομικά κατά αποφάσεων που προβλέπουν διοικητικές κρατήσεις και αναστολή ασύλου. Εχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το υπουργείο να λέει πως ένας μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο και η ΜΚΟ να προσπαθεί να προσβάλει την απόφαση στο δικαστήριο.
  3. Εάν αποδειχθεί πως τα χρήματα τα οποία λαμβάνει δεν αξιοποιούνται για τους σκοπούς που τα λαμβάνει.

Χωρίς πρόσβαση στις δομές

Διαγραφή από τα επίσημα μητρώα του υπουργείου Μετανάστευσης δεν σημαίνει διάλυση μιας ΜΚΟ, αλλά τερματισμό της πρόσβασης στις δομές όπου βρίσκονται οι μετανάστες.

Με τον νόμο του 2020, όταν ξεκίνησε το μητρώο ΜΚΟ, πρόσβαση στις δομές έχουν μόνο όσες είχαν περαστεί στα επίσημα μητρώα, που σήμερα είναι σχεδόν 100. Συνεπώς, η αποβολή μιας οργάνωσης σημαίνει πως πλέον «απομονώνεται» και έτσι θα περιορίζεται δραστικά η επιρροή της.

Εχει καταγραφεί ότι ορισμένες διακινούν στις δομές μεταναστών θέσεις κατά της προοπτικής επαναπατρισμού τους ή προσφεύγουν κατά αποφάσεων που προβλέπουν διοικητικές κρατήσεις και αναστολή ασύλου.

Η ιστορία του μητρώου των ΜΚΟ ξεκίνησε επί θητείας Νότη Μηταράκη, όταν ο τότε υπουργός επέλεξε να προχωρήσει στη δημιουργία του με την υπουργική απόφαση 3063/20, θέτοντας τις πρώτες προϋποθέσεις για το πώς αυτές θα λειτουργούν.

Στην πορεία, ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ΜΚΟ που έχουν ενταχθεί στο μητρώο να στρέφονται κατά αποφάσεων της ελληνικής πολιτείας είτε να αντιστρατεύονται τη μεταναστευτική πολιτική. Η σημερινή ηγεσία κατέγραψε την εξής εντεινόμενη αντιθεσμική συμπεριφορά από κάποιες ΜΚΟ.

Ενώ υπάρχει επίσημη ενημέρωση της πολιτείας προς παράνομους μετανάστες να αποχωρήσουν οικειοθελώς ή να συνεργαστούν και να επαναπατριστούν, προσέρχονται στις δομές ΜΚΟ που έχουν επίσημη πρόσβαση και τους προτρέπουν στο… ακριβώς αντίθετο. Η διαγραφή αυτών των ΜΚΟ θα τερματίσει την πρόσβασή τους στις δομές και συνεπώς αυτά τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρχές Σεπτεμβρίου ο κ. Πλεύρης προτίθεται να συστήσει ομάδα που θα επεξεργαστεί την αλλαγή των προϋποθέσεων ένταξης και παραμονής στο μητρώο ΜΚΟ του υπουργείου, με σκοπό οι ΜΚΟ, που όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές «στην πλειονότητά τους κάνουν καλή δουλειά», να συνεχίσουν να επιτελούν το ανθρωπιστικό έργο και οι υπόλοιπες να διαγραφούν.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες –κάτι που επιτάχυνε την κυβερνητική πρωτοβουλία– υπήρξε και η παράλληλη ενέργεια δύο ΜΚΟ που στράφηκαν κατά αποφάσεων αναστολής εξέτασης ασύλου για μετανάστες από τη Λιβύη.

Διαχειριστικός έλεγχος

Το υπουργείο ξεκινάει παράλληλα διαχειριστικό έλεγχο για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά, καθώς θα υπάρξουν έκτακτοι έλεγχοι σε ΜΚΟ που βρίσκονται στο μητρώο του υπουργείου και συμμετέχουν σε προγράμματα, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τα χρήματα που λαμβάνουν αξιοποιούνται για τους σκοπούς που τα λαμβάνουν.

Η κατεύθυνση που κινείται ο κ. Πλεύρης είναι υπό την έγκριση του Μαξίμου, καθώς εξαρχής η εντολή που έλαβε ήταν να υπάρξει έλεγχος στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Οι πληροφορίες, μάλιστα, λένε πως ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή και με τις Βρυξέλλες για θέματα που έχουν να κάνουν με ευρωπαϊκά κονδύλια στον χώρο της μετανάστευσης, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αφορούν πολύ μεγάλα ποσά.

Τέλος, η ηγεσία του υπουργείου ετοιμάζει το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, το οποίο καθιστά την παράνομη μετανάστευση «ποινικό αδίκημα» και αλλάζει το καθεστώς νομιμοποίησης, καθώς το πλαίσιο που επέτρεπε σε κάποιον να νομιμοποιηθεί έπειτα από επτά χρόνια παράνομης παραμονής καταργείται και ο παράνομος μετανάστης θα παραμένει παράνομος. Επιπλέον, θα προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης με βραχιολάκι για όσους απορρίπτεται το άσυλο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα φύγουν οικειοθελώς εντός του προβλεπόμενου διαστήματος.

Για τη νόμιμη μετανάστευση ετοιμάζεται ένα νέο πλαίσιο με στόχο τις διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία και η νόμιμη οδός να είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική από την παράνομη.

Ικανοποίηση για τη μείωση των ροών

Η αυστηρή έως τώρα μεταναστευτική πολιτική φαίνεται να αποδίδει κάποιους καρπούς, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Τις τελευταίες 45 ημέρες εισήλθαν στη χώρα 1.300 μετανάστες, ενώ πριν έμπαιναν 700 άτομα την ημέρα, με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση να μην εκμηδενίζουν προφανώς τις ροές, αλλά να τις έχουν μειώσει αισθητά.

Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, όταν αποφασίστηκε το μέτρο για την αναστολή του ασύλου, είχαν μπει 2.642 άτομα μέσα σε επτά μέρες, ενώ όπως προαναφέρθηκε τις τελευταίες μέρες εκείνης της περιόδου έμπαιναν 700 άτομα την ημέρα. Ολο τον Ιούλιο μπήκαν μόλις 913 και τον Αύγουστο κάτω από 400. Αν οι ροές συνέχιζαν με τον ίδιο ρυθμό, σήμερα θα μιλούσαμε για 6.000 με 7.000 άτομα.

Στην κυβέρνηση είναι ικανοποιημένοι από την αποτελεσματικότητα του μέτρου, ενώ παράλληλα δίνουν μεγάλη έμφαση και στη διπλωματία που εκτιμάται πως μπορεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στη μείωση των ροών. Ο στόχος, όπως σημειώνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, είναι διπλός: περιορισμός των ροών και αύξηση των επιστροφών.

Τέλος, ο Θάνος Πλεύρης σε χθεσινή συνέντευξή του σχολίασε, με αφορμή το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση και τις αντιρρήσεις που έχει εκφράσει μερίδα υπαλλήλων του υπουργείου, πως δουλειά τους δεν είναι να συνδιαμορφώνουν την πολιτική, αλλά να την υλοποιούν. Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέφερε πως «ο κ. Πλεύρης δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο για να προκαλεί λέγοντας ότι “δικαιούνται διά να ομιλούν” μόνο για “συνδικαλιστικά” θέματα, διαφορετικά “ας μην παραμένουν υπάλληλοι του υπουργείου”. Ο κ. Πλεύρης είναι περαστικός από το υπουργείο».

