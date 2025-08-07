Πλεύρης: «Όσοι έρχονται παράνομα από ασφαλείς χώρες, η μόνη λύση θα είναι η επιστροφή»

«Στηριζόμαστε στη διεθνή νομιμότητα, αλλά δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο την κοινωνία μας, σε καμία περίπτωση, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ροές. Όλοι είδαμε τι συνέβη στην Κρήτη, πόσο άλλο θα άντεχε το νησί;», υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σήμερα (07/08) στην ΕΡΤ.

«Σε αυτόν τον πλανήτη κινδυνεύουν μόνο οι άνδρες 18 – 30 ετών; Προφανώς και όχι. Θέλουμε να έχουμε ένα ασφαλές ανάχωμα απέναντι στους παράνομους μετανάστες. Μόνη πραγματική επιλογή για όσους έρχονται παράνομα στη χώρα από ασφαλείς χώρες, όπως η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, θα είναι η επιστροφή. Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, θα φυλακίζονται από 2 έως 5 έτη χωρίς αναστολή», σημείωσε ακόμη.

