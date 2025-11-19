Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας»

«Δε χαρίζω καμία νίκη πάνω στην αλήθεια μου – Η αντοχή μου στη δημιουργία δεν έχει όρια, η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει», έγραψε ο Διαμαντής Καραναστάσης, ανακοινώνοντας ότι παραιτήθηκε από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας»

Δημήτρης Δρίζος

Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας»
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το μήνυμα: «Επιστρέφω στον Πολιτισμό», ο εκλεγμένος με την «Πλεύση Ελευθερίας», Διαμαντής Καραναστάσης, ανακοίνωσε σε μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ότι παραιτείται από βουλευτής.

«Δε χαρίζω καμία νίκη πάνω στην αλήθεια μου. Το τι έχει καταφέρει ο μικρός Διαμαντής από τη Λάρισα, το ξέρω καλά μέσα μου και το ξέρουν καλύτερα από μένα, όσοι με αγαπάνε. Μάλλον το ξέρουν λίγο-πολύ πια όλοι. Η αντοχή μου στη δημιουργία, δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους», έγραψε μεταξύ άλλων στα κοινωνικά δίκτυα.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έγραψε ότι «την ευχαριστώ για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, τη μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε βίντεο, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο, κάθε κινηματική νέα αφετηρία, σε κάθε πρόταση, σε κάθε σύνθημα, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε αδιανόητη τρέλα που σκέφτηκα και πίστεψε σε αυτήν, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε ομιλία.

Για την ανεκτίμητη λευκή επιταγή που είχα πάντα σε κάθε μια από τις χιλιάδες συζητήσεις μας. Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί πυρηνικές εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση:

«Σαν το Γάλα μες στις Μύγες.

Πριν λίγες μέρες έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος δέκα σχεδόν ετών, ακούραστης και πυρετώδους δημιουργίας, σε κάθε επίπεδο.

Ο κύριος και πιο σημαντικός λόγος που αποφάσισα να είμαι στη Βουλή, μέσα σε αυτόν τον κύκλο, είναι ο Πολιτισμός.

Όπως τον αισθάνομαι και τον εκφράζω μέσα από τη δουλειά μου και όπως τον εφαρμόζω μέσα από τη συμπεριφορά μου, με τις υπόλοιπες μεγάλες έννοιες που έχει στην πανέμορφη γλώσσα μας, ο Πολιτισμός.

Προσπάθησα για αυτόν με κάθε πρόταση που κατέθεσα, κάθε ερώτηση, κάθε παρέμβαση και σε κάθε ομιλία, τον διεκδίκησα κάθε στιγμή, σε κάθε αδιάλειπτη παρουσία μου σε επιτροπές, σε κάθε συνάντηση, σε κάθε διάδρομο, σε κάθε καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, σε κάθε αγωνία μου για να βελτιώσω κάτι, να δημιουργήσω κάτι, σε κάθε μελέτη, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε νεύμα.

Προσπάθησα να μετατοπίσω, να αλλάξω κάτι, που όμως δε μετατοπίζεται.

Δε χαρίζω καμία νίκη πάνω στην αλήθεια μου. Το τι έχει καταφέρει ο μικρός Διαμαντής από τη Λάρισα, το ξέρω καλά μέσα μου και το ξέρουν καλύτερα από μένα όσοι με αγαπάνε. Μάλλον το ξέρουν λίγο-πολύ πια όλοι.

Η αντοχή μου στη δημιουργία δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά, μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους.
Μου λένε άνθρωποι απλοί και φίλοι: “Διαμαντή, είσαι η φωνή του αληθινού ανθρώπου εκεί μέσα… μη φύγεις εσύ”. Ε, αυτό μάλλον τρόμαξε πολύ, εκεί μέσα και εδώ έξω.

Οφείλω όμως στον εαυτό μου να συνεχίσω να του δίνω καθαρό αέρα να αναπνέει, για πολύ ακόμη.

Αφήνω τα ξύλινα σπαθιά μου, που φτάσανε το τρίτο παιδί μου, την Πλεύση, ως εδώ που είναι σήμερα, και συνεχίζω εξολοκλήρου στην τέχνη μου, που έχω κάνει αδιανόητες θυσίες και για αυτήν. Αυτό δεν είναι τίποτα.

Είναι μια απόφαση που δουλεύω εδώ και μήνες στο μυαλό μου και τώρα θεωρώ και ξέρω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή.

Όπως είπα και στην τελευταία μοναδικά πρωτότυπη και εντυπωσιακή – ψηφιακή πια – εκδήλωσή μας, που σχεδίασα και εκτέλεσα πριν μια βδομάδα, αυτός ο κύκλος έχει κλείσει για εμένα.

Ευχαριστώ κάποιους ανθρώπους που συνάντησα, τους λίγους που θεωρώ φίλους, και ελπίζω να ανταμώνουμε και με την ιδιότητα του απλού πολίτη. Τη θεωρώ πιο σημαντική και πιο πολύτιμη από κάθε αξίωμα.

Ευχαριστώ το προσωπικό της Βουλής. Είστε όλοι υπέροχοι, θα μου λείψετε. Ευχαριστώ τις ομάδες μου, που τις αφήνω. Ήσασταν οι καλύτεροι άνθρωποι και συνεργάτες που θα μπορούσα να έχω σε αυτό το ταξίδι.

Ευχαριστώ τη Ζωή, για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, τη μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε video, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο, κάθε κινηματική νέα αφετηρία, σε κάθε πρόταση, σε κάθε σύνθημα, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε αδιανόητη τρέλα που σκέφτηκα και πίστεψε σε αυτήν, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε ομιλία. Για την ανεκτίμητη λευκή επιταγή που είχα πάντα σε κάθε μια από τις χιλιάδες συζητήσεις μας.

Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί Πυρηνικές Εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες.

Η γενναιοδωρία και η αγάπη σου είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από το χαμόγελό σου. Και να το θυμάσαι αυτό.

Είμαι σίγουρος ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι και το καραβάκι μας μπορεί να συνεχίσει πια χωρίς τη – φανερή – συμβολή μου.

Όσο για τις μύγες και το γάλα, έχω να τους πω, όπου και να βρίσκονται και σ’ όποιο χώρο και να κινούνται:

Εγώ, όπως με έβαλα στη Βουλή, έτσι και με βγάζω.

Με την ίδια δύναμη και στα δύο.

Επιστρέφω στον Πολιτισμό.

Αν δεν έχεις χαρά, δεν είσαι ούτε του καπνού σκιά, λέει ο Σοφοκλής.

Θα τον ακούσω».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Παπαϊωάννου: Ξεκίνησε η προπώληση για το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» με αυξημένη αναμονή

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Η απάντηση Μανδά στα σενάρια για «άκυρο» στους «πράσινους»

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ο Γερμανός Όσμερς σφυρίζει το ΑΕΚ - Άρης | Οι ορισμοί της αγωνιστικής

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Το κέντρο της Νέας Ιωνίας αποκτά σύντομα νέο υπόγειο χώρο στάθμευσης 310 θέσεων»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Στην ανακρίτρια η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

11:51WHAT THE FACT

Ανησυχητική πρόβλεψη: Οι μισές παραλίες της Γης θα έχουν εξαφανιστεί μέχρι το τέλος του αιώνα - Τι έδειξε έρευνα

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

11:39ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθερη η πρώην αθλήτρια της ενόργανης που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν άντεξε τον χαμό της συζύγου του και αυτοκτόνησε

11:29ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Συνάντηση Μποντιρόγκα - Βρούτση για το Final-4

11:24ΕΛΛΑΔΑ

«Φρένο» στην πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανηλίκους – Νέα μέτρα, έλεγχοι και κωδικοί QR μέσω του gov.gr

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Πορτρέτο «από χρυσάφι»: Πίνακας του Κλιμτ πωλήθηκε για 236,4 εκατ. δολάρια - Το 2ο ακριβότερο έργο τέχνης

11:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Πανιώνιου και ΠΑΟΚ

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι επιστήμονες δημιουργούν κινητήρα που λειτουργεί με το κρύο του διαστήματος

11:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Simpsons: Σάλος με το νέο επεισόδιο της σειράς - «Σκοτώνεται» μετά από 35 χρόνια χαρακτήρας

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η 78χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Mε τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης ανοίγει ο δρόμος για τον νέο αναπτυξιακό κόμβο στα Nαυπηγεία Ελευσίνας

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δελφίνια εμφανίστηκαν στον Θερμαϊκό - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

11:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Simpsons: Σάλος με το νέο επεισόδιο της σειράς - «Σκοτώνεται» μετά από 35 χρόνια χαρακτήρας

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Πετρούπολη: Ανήλικος Αλβανός πήγε στο σχολείο με μπαλτά 29 εκατοστών!

10:52ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτή είμαι εγώ, όταν γνώρισα τον Έπσταϊν»: Το νέο βίντεο για τα θύματα και η ιστορική ψήφος για τα αρχεία Έπσταϊν

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν άντεξε τον χαμό της συζύγου του και αυτοκτόνησε

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

11:37ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διαμαντής Καραναστάσης: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ένα σκανδαλιάρικο κοριτσάκι»

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Πολωνία και η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη - Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 οδηγούς επειδή του είχαν σπάσει τον καθρέφτη

11:24ΕΛΛΑΔΑ

«Φρένο» στην πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανηλίκους – Νέα μέτρα, έλεγχοι και κωδικοί QR μέσω του gov.gr

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους: Επαλήθευση ηλικίας μέσω Kidswallet, ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου καταστημάτων και καταχώρηση εκδηλώσεων για άτομα κάτω των 18

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό 12χρονης από 16χρονο - Τι έδειξε

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ