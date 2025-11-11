Η Κωνσταντοπούλου ΑΙ «πυροσβέστης», «νοσοκόμα», «δικαστής» για το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας

Γεμάτη… Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν η παρουσίαση του προγράμματος της «Πλεύσης Ελευθερίας», αφού η επικεφαλής του κόμματος αποφάσισε να παρουσιάσει τον εαυτό της στη θέση μιας σειράς από πρόσωπα – κάτι σαν «ρόλους» - για να δείξει πόσο κοντά στην κοινωνία είναι η ίδια.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της τρίωρης παρουσίασης, το κοινό είχε την ευκαιρία να δει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης να γίνεται πυροσβέστης, νοσοκόμα αλλά και δικαστής, νέος ενοικιαστής, παρουσιάστρια ειδήσεων, αθλήτρια, εργάτρια, στρατιωτικός της εποχής του ’40 – όταν αναφέρθηκε στις γερμανικές αποζημιώσεις ή αρχαία Ελληνίδα, όταν μίλησε για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η παρουσίαση έγινε στο αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, το βράδυ της Δευτέρας. Στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι το κόμμα της στοχεύει στον άνθρωπο και την κοινωνία και αφορά όλες τις εκφάνσεις και τους τομείς της διακυβέρνησης.

Το βίντεο της παρουσίασης του προγράμματος με την «ΑΙ» Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Ο άνθρωπος μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη της Πλεύσης Ελευθερίας, που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ενα δίκτυο ανθρώπων εργάζεται για το πρόγραμμά μας», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «Δεν είμαστε μονοθεματικό κόμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό που κάνουμε σήμερα και το οποίο είναι πρωτοποριακό. Για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν πάνω από 60 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 150 από την Ελλάδα, ενώ εργάστηκαν και άλλοι από όλο τον πλανήτη».

«Μια κυψέλη ανθρώπων δουλεύουν για να καταρτίσουν κάθε επί μέρους πρόταση. Αυτό που κάνουμε σήμερα γράφει ιστορία. Από αύριο το πρόγραμμά μας θα ζυμώνεται με τον κόσμο», είπε ακόμη η ίδια.

«Είναι ένα πρόγραμμα που θα συνεχίσει να είναι αντικείμενο δημόσιας γνώσης, διαβούλευσης και συμμετοχής, ακόμη και όταν, πολύ περισσότερο όταν, η κοινωνία μας, εσύ, εσείς, μας εμπιστευτείτε την ευθύνη να το εφαρμόσουμε. Και τότε ακόμη, πολύ περισσότερο τότε, θα είμαστε σε σχέση ανοιχτής επικοινωνίας, διαβούλευσης, ανταλλαγής, συνεργασίας και συμμετοχής. Το πρόγραμμα αυτό το εκπονούμε και το φτιάχνουμε μαζί. Γιατί η πρόθεσή μας και η δέσμευσή μας είναι το πρόγραμμά μας να το εφαρμόσουμε στα αλήθεια. Και για να γίνει αυτό, προϋπόθεση είναι ο κόσμος, η κοινωνία, να το γνωρίζει, να το αγκαλιάσει, να το στηρίξει και, σε πολλά πεδία κοινωνικής και συλλογικής συμμετοχής, να το εμπλουτίσει, να το βελτιώσει, να το ενσαρκώσει, να το χοηματοδοτήσει, να το υπερασπιστεί. Το πρόγραμμά μας, που είναι ανοιχτό, ζωντανό, συμμετοχικό και εξελισσόμενο, φέρνει τον άνθρωπο μπροστά και την κοινωνία στο επίκεντρο», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Διαβάστε επίσης