Όλγα Δάλλα: «Θα κάνουμε σωματείο όσες γυναίκες έχουμε υποστεί μπούλινγκ από την Κωνσταντοπούλου»

Η Όλγα Δάλλα που είχε εκλεγεί πρώτη βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας το 2023 ανέφερε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου την έβγαλε από τη λίστα

Η Όλγα Δάλλα, πρώην υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε σε συνέντυξή της για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τις ανακατατάξεις που προέκυψαν στο κόμμα μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Η Όλγα Δάλλα σημείωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Status FM Θεσσαλονίκης» πως «θα κάνουμε σωματείο όσες γυναίκες έχουμε υποστεί μπούλινγκ από την κυρία Κωνσταντοπούλου», περιγράφοντας παράλληλα τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Πλεύση Ελευθερίας.

Η Όλγα Δάλλα υποστήριξε πως «είχαμε 20 γυναίκες που ήρθαν πρώτες στις εκλογικές τους περιφέρειες και η Ζωή Κωνσταντοπούλου τις καρατόμησε». Χαρακτηριστικά, στάθηκε σε γυναίκες στις οποίες φέρεται να επιτέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως η Βασιλική Πολύζου, την οποία, όπως είπε, «η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε απατεώνισσα γιατί ζήτησε τα δεδουλευμένα της», και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Το 2023 στις εκλογές του Μαΐου η Όλγα Δάλλα ήρθε πρώτη βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών με 6.168 σταυρούς, ωστόσο στις εκλογές του Ιουνίου, όπως λέει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου την έβγαλε από τη λίστα.

Υπενθυμίζεται ότι η Όλγα Δάλλα υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος της κ. Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντάς τη για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών.

«Η έγκλησή μου έχει να κάνει με υποκλοπές. Έχει να κάνει με διατάραξη του απορρήτου επικοινωνιών», σχολίασε η κ. Δάλλα, λέγοντας ότι συνεργάτης της κ. Κωνσταντοπούλου έγραψε σε ανάρτησή του ότι έχει ηχογραφηθεί τηλεφωνική της επικοινωνία.

