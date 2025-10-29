Κόντρα Κανέλλη-Ζωής στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

Σκληρή κόντρα στη Βουλή μεταξύ Λιάνας Κανέλλη και Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατά της βουλευτή του ΚΚΕ, για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η Λιάνα Κανέλλη χαρακτήρισε «χύδαιο» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και δήλωσε πως είναι «παράσημο» η μήνυση από εκείνη, καθώς είναι η δεύτερη που δέχεται μετά από εκείνη από τον Ηλία Κασιδιάρη. Παίρνοντας τον λόγο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη Λιάνα Κανέλλη για συκοφαντική δυσφήμιση και ανέφερε πως «αντίθετα με εκείνη που επί χούντας έκανε καριέρα», οι γονείς της αγωνίζονταν στον αντιδικτακτορικό αγώνα.

«Έφαγα μήνυση γιατί μίλησα για το ιερό πρόσωπο της κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη» είπε η Λιάνα Κανέλλη λίγο πριν από την ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας της, προσθέτοντας πως δεν θα πει στους βουλευτές τι να ψηφίσουν.

«Εδώ είναι ξεκάθαρο, η κ. Κανέλλη με συκοφάντησε με τον πιο χυδαίο τρόπο. Επί Χούντας η Κανέλλη έκανε καριέρα και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν φυλακή. Βασανίστηκαν και δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη που οψίμως κάνει καριέρα ως κομμουνίστρια να θέτει σε αμφισβήτηση την δικιά μου πορεία», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας πως δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ, αλλά κατά μίας βουλευτού «με βίλα στην Εκάλη που πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια».

Αφορμή για τη μήνυση ήταν οι ισχυρισμοί της Λιάνας Κανέλλη πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως πρόεδρος της Βουλής τότε, διευκόλυνε τον προφυλακισμένο Ηλία Κασιδιάρη να έρχεται στο κοινοβούλιο και να μιλά.

