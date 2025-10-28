28η Οκτωβρίου: Στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στο Σύνταγμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με την κόρη του Λάκη Σάντα ενόψει της μαθητικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έφτασε λίγο νωρίτερα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στάθηκε δίπλα στην κόρη του αντιστασιακού Λάκη Σάντα, Αλεξάνδρα, και μέλος της επιτροπής διεκδίκησης αποζημιώσεων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει προαναγγείλει διαμαρτυρία στην εξέδρα των επισήμων, μαζί με συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη και μελών της ομάδας «Μέχρι Τέλους», που εμφανίζονται συχνά στον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Όχι στην ανελευθερία. Είναι υποχρέωσή μας σήμερα να παλέψουμε για Δημοκρατία και ελευθερία και να δώσουμε νόημα και περιεχόμενο ζωής στους αγώνες εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι. Είναι υποχρέωση όλων μας να θυμίζουμε ότι η Δημοκρατία και η ελευθερία κατακτήθηκαν με αγώνα και αίμα», δήλωσε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.