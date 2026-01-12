O Τραμπ θα μιλήσει με τον Μασκ για την αποκατάσταση του διαδικτύου στο Ιράν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025, στην Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (11/1) ότι σχεδιάζει να μιλήσει με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ σχετικά με την αποκατάσταση του διαδικτύου στο Ιράν, όπου οι αρχές διέκοψαν την παροχή υπηρεσιών εν μέσω των συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

«Είναι πολύ καλός σε τέτοια πράγματα, έχει μια πολύ καλή εταιρεία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν θα συνεργαζόταν με την εταιρεία SpaceX του Μασκ, η οποία προσφέρει μια υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου που ονομάζεται Starlink και έχει χρησιμοποιηθεί στο Ιράν.

Ο Μασκ και ο Τραμπ έχουν μια ταραχώδη σχέση, αφότου ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας βοήθησε στη χρηματοδότηση της νικηφόρας προεδρικής εκστρατείας του Τραμπ και στη συνέχεια ενορχήστρωσε τεράστιες περικοπές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Πέρυσι όμως οι δύο άνδρες είχαν μία δημόσια διαμάχη πέρυσι, καθώς ο Μασκ αντιτάχθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ, αλλά έκτοτε οι δύο άνδρες φαίνεται να έχουν αναζωπυρώσει τη σχέση τους, καθώς δείπνησαν μαζί στο θέρετρο Mαρ-α-Λάγκο του Τραμπ αυτόν τον μήνα.