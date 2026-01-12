Τραυματισμός αστυνομικού στο Κιλκίς: Τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο επειδή του έκοβε κλήση

Στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι μεταφέρθηκε την Κυριακή (12/01) ένας αστυνομικός, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια βεβαίωσης παράβασης, στην περιοχή της Γουμένισσας, στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι, όταν η Ελληνική Αστυνομία δέχθηκε κλήση για παράνομα σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Γουμένισσας.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό και όταν το πλήρωμα βεβαίωνε την παράβαση, εμφανίστηκε ο οδηγός του οχήματος. Μπήκε στο αυτοκίνητο και πάτησε γκάζι, παρασύροντας έναν από τους αστυνομικούς του πληρώματος της ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα έναν 49χρονο αρχιφύλακα.

Από την παράσυρση ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς από όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

