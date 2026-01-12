Τραμπ: Γιατί ενοχλήθηκε με τον CEO της ExxonMobil - «Παίζουν πολύ χαριτωμένα»

Οι πετρελαϊκοί κολοσσοί είναι επιφυλακτικοί για τις επενδύσεις στον τομέα πετρελαίου της Βενεζουέλας

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην συνάντηση με τους επικεφαλής των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών. Πηγή: Associated Press 

Να κρατήσει τον πετρελαϊκό κολοσσό ExxonMobil εκτός Βενεζουέλας επεξεργάζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, που εμφανίστηκε ενοχλημένος με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι «τείνει» να κρατήσει την ExxonMobil μακριά από τη Βενεζουέλα, μετά την επιφυλακτική στάση του CEO της εταιρείας όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

«Δεν μου άρεσε η απάντηση της Exxon», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One, κατά την αναχώρησή του από την Φλόριντα. «Παίζουν πολύ χαριτωμένα», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την περασμένη Παρασκευή τα αφεντικά των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρείων κλήθηκαν στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον Τραμπ προκειμένου να βολισκοπηθεί το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στα πετρέλαια της Βενεζουέλας.

Σε αυτή τη συνάντηση ο Τραμπ προσπάθησε να κατευνάσει τις ανησυχίες των εταιρειών και δήλωσε ότι θα συνεργάζονται απευθείας με τις ΗΠΑ και όχι με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Πηγή: Associated Press

Τι είπε ο CEO της ExxonMobil

Ωστόσο, ορισμένα από τα στελέχη του αμερικανικού πετρελαϊκού τομέα, όπως ο CEO της ExxonMobil δεν πείστηκαν. «Αν εξετάσουμε τις εμπορικές δομές και τα πλαίσια που ισχύουν σήμερα στη Βενεζουέλα, σήμερα είναι αδύνατο να επενδύσει κανείς», δήλωσε ο Ντάρεν Γουντς, διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times την περασμένη Παρασκευή, οι πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχία για τις επενδύσεις στην Βενεζουέλα αφού εκτιμούν ότι θα χρειαστούν πολύ μεγάλα ποσά για να ενισχυθεί η παραγωγή πετρελαίου.

Ο Ντάρεν Γουντς, διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, συνομιλεί με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ (αριστερά) και τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπουργκούμ πριν από την ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον. Πηγή: Associated Press

Επίσης αυτές οι επενδύσεις και ο σχεδιασμός απαιτούν αρκετά χρόνια προκειμένου οι εταιρείες να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη. Η πολιτική αβεβαιότητα, όμως, την Βενεζουέλα οδηγεί τα στελέχη των πετρελαϊκών να φοβούνται ότι οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να ακυρωθεί πριν καταφέρουν να έχουν σημαντικά κέρδη.

Παράλληλα την Παρασκευή, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα παραμείνουν προστατευμένα από τη χρήση τους σε δικαστικές διαδικασίες.

Το εκτελεστικό διάταγμα, που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο, αναφέρει ότι αν τα κεφάλαια κατασχεθούν για τέτοια χρήση, αυτό θα μπορούσε να «υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Βενεζουέλα».

