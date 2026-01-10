Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συνάντησης με εταιρείες της πετρελαϊκής βιομηχανίας των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με στόχο να προστατεύσει τα έσοδα από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας που βρίσκονται σε λογαριασμούς του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ από «κατάσχεση ή δικαστική διαδικασία», όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος το Σάββατο.

Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο Τραμπ «εμποδίζει την κατάσχεση εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας που θα μπορούσε να υπονομεύσει κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ για την εξασφάλιση οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας στη Βενεζουέλα».

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής των ΗΠΑ για τον έλεγχο και τη διαχείριση του πετρελαίου της Βενεζουέλας, μέσω της απόκτησης και πώλησης κρατημένων ποσοτήτων και της θέσης υπό έλεγχο των εσόδων από αυτές τις πωλήσεις.

