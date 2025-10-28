28η Οκτωβρίου: Ισχυρή η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στο Σύνταγμα για τη μαθητική παρέλαση

Αστυνομικοί στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Από νωρίς το πρωί της 28ης Οκτωβρίου αστυνομικοί της Ομάδας Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων είναι παραταγμένοι στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης στις 11:00.

Στο Σύνταγμα η κυβέρνηση δεν έχει ως στόχο να εξαντλήσει την αυστηρότητά της αλλά σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να διακόψει την παρέλαση τότε και μόνο τότε θα παρέμβει η Αστυνομία.

Τα βλέμματα θα είναι επίσης στραμμένα και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει προαναγγείλει διαμαρτυρία στην εξέδρα των επισήμων, μαζί με συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη και μελών της ομάδας «Μέχρι Τέλους», που εμφανίζονται συχνά στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Οι εξέδρες των επισήμων έχουν τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά από τα ονόματα των 57 θυμάτων που χάθηκαν στα Τέμπη.

Μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. μπροστά από την εξέδρα των επισήμων στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου Newsbomb.gr