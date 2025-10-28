28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα - Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς

Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται σήμερα με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής.

Το Μετρό στο Σύνταγμα παραμένει κλειστό από τις 08:00 το πρωί και οι συρμοί διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι την ολοκλήρωση της παρέλασης.

Τι αλλάζει στα Μέσα Μεταφοράς

Τραμ: Τα δρομολόγια προς Σύνταγμα τερματίζουν στη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:00.

Λεωφορεία: Η γραμμή Χ95 (Σύνταγμα - Αεροδρόμιο) θα τερματίζει στον σταθμό Μετρό «Κατεχάκη» από τις 10:00.

Η ομαλοποίηση της κυκλοφορίας σε όλες τις γραμμές αναμένεται μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Τροποποιήσεις δρομολογίων

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα ισχύουν τα εξής τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών σε διάφορους Δήμους:

Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45

Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45 Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00

Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00 Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30

Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30 Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00

Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00 Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00

Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00 Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00

Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00 Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00

Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00 Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00

Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00 Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00

Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00 Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00

Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00 Αχαρνές: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00

Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00 Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00

Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00 Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30

Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30 Πεύκη: Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30

Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30 Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων

Παράλληλα, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η Τροχαία λόγω της διεξαγωγής των παρελάσεων σε Αθήνα και Πειραιά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στον Δήμο Αθηναίων από τις 09:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της παρέλασης η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Παράλληλα, από τις 6:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.



Στον Δήμο Πειραιά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

