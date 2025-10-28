28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς

28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς
Όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν σήμερα με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών.

Συγκεκριμένα, αναμένονται μεταβολές δρομολογίων σε λεωφορεία, τρολεϊ και τραμ λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων και παρελάσεων για την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα ισχύουν τα εξής τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών σε διάφορους Δήμους:

  • Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45
  • Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00
  • Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30
  • Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00
  • Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00
  • Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00
  • Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00
  • Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00
  • Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00
  • Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00
  • Αχαρνές: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00
  • Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00
  • Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων
  • Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων
  • Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30
  • Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων

Μετρό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λειτουργία του μετρό, κλείσιμο του σταθμού του μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» και προσωρινή τροποποίηση τερματικών σταθμών του τραμ θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Τρίτη, με εντολή της ΕΛΑΣ, λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Επίσης, θα υπάρξουν και προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε όλους τους δήμους του λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

  • Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
  • Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:00.
  • Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο 11185.

