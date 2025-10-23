Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη

Πρωτοφανές επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, η οποία διεξήχθη σε κλίμα οξύτατης έντασης με φόντο την εφαρμογή του «χρονοκόφτη» στις ομιλίες των βουλευτών, το σύστημα περιορισμού του χρόνου ομιλιών στο κοινοβούλιο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυε πυρά προς όλες τις πτέρυγες της Βουλής, κατηγορώντας τα κόμματα ότι «ξεπλένουν» την κυβέρνηση και κάνοντας λόγο για «φασίστες» και «λογοκρισία».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με την Ντόρα Μπακογιάννη και την Όλγα Γεροβασίλη, με τη λεκτική σύγκρουση να εκτροχιάζεται σε προσωπικές προσβολές και καταγγελίες για «φασιστικές πρακτικές».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε έντονα από την αρχή της συνεδρίασης, κατηγορώντας τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση ότι «νομιμοποιούν τον περιορισμό του λόγου».

Η κατάσταση ξέφυγε όταν η βουλευτής της ΝΔ «κάρφωσε» με το βλέμμα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και αυτή σήκωσε το κινητό της τηλέφωνο, προκειμένου να την τραβήξει φωτογραφία, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη.

«Αυτό είναι απαράδεκτο! Δεν γίνεται να τραβάτε φωτογραφίες εντός της Διάσκεψης», φέρεται να είπε σε υψηλούς τόνους η κ. Γεροβασίλη, για να λάβει την αιχμηρή απάντηση της κ. Κωνσταντοπούλου: «Τέτοια είσαι κι εσύ – τους καλύπτεις!».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, με την Ντόρα Μπακογιάννη να απαντά εμφανώς ενοχλημένη, χαρακτηρίζοντας την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας «υστερική».

Οι φραστικές επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επεκτάθηκαν και προς το ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά, με την Πέτη Πέρκα να παρεμβαίνει λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο τρόπος σας δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε».

Σε δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής, αμέσως μετά το επεισόδιο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε σε υψηλούς τόνους, αποκαλώντας την Ντόρα Μπακογιάννη «Μαρία Αντουανέτα», ενώ χαρακτήρισε τον «χρονοκόφτη» «φασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την ανοχή της αντιπολίτευσης», κάνοντας λόγο για «νερό στον μύλο της λογοκρισίας».