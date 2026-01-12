ΑΕΚ: Δεν υφίσταται πλέον θέμα Μπαρίνοφ – Υπογράφει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ρώσος

Ο Ρώσος αμυντικός χαφ ήταν πάντα στα υπ’ όψιν του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα τον ήθελε στην «Ένωση», όπως παραδέχθηκε κι ο ίδιος σε δηλώσεις του.

Η περίπτωση του παίκτη δεν έπαψε να απασχολεί την ΑΕΚ, η οποία, όμως, δεν προχώρησε την περίπτωση του, καθώς δεν προέκυψαν οι προϋποθέσεις, με δεδομένο ότι ο 29χρονος αποφάσισε να παραμείνει στην πατρίδα του.

Ο Μπαρίνοφ, ο οποίος αποχωρεί από τη Λοκομοτίβ και το καλοκαίρι θα είναι ελεύθερος, θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία έδωσε τα χέρια. Η «ομάδα του στρατού» προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία και με τη «Λόκο», ώστε να τον αποκτήσει με μεταγραφή από τώρα.

Η ΑΕΚ εξετάζει άλλες περιπτώσεις με μια εξ αυτών να είναι αυτή του Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Χαβιέ Ριμπάλτα.

