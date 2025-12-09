ΑΕΚ: Ο Μπαρίνοφ θα παίξει «δυνατά» τον Ιανουάριο για άμεσα ή για καλοκαίρι!

Ο 29χρονος Ρώσος είναι γνώριμος του Σέρβου τεχνικού από τη συνεργασία τους στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Ο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας: «Χρειαζόμαστε παίκτη στον άξονα που θα είναι πιο δυνατός σωματικά, να κλέβει μπάλες. Να είναι παίκτης με διαφορετικό προφίλ απ’ αυτούς που έχουμε». Μια ιδανική περίπτωση είναι εκείνη του Ντμίτρι Μπαρίνοφ, τον οποίο ο τεχνικός της «Ένωσης» ήθελε να τον φέρει στην ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι.

Δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ το ενδεχόμενο απόκτησής του κι ήδη η ΑΕΚ προετοιμάζεται για να κάνει την κίνηση της τον Ιανουάριο, όπου ο ποδοσφαιριστής μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Ο Ρώσος χαφ υπό της οδηγίες του Νίκολιτς μέτρησε 33 συμμετοχές, όντας βασικό «γρανάζι». Οι δυο τους διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και παραμένουν σε επαφή.

Το ιδανικό για τον Σέρβο θα ήταν να δει στα κιτρινόμαυρα τον Μπαρίνοφ από τώρα και θα γίνει η προσπάθεια από πλευράς Ριμπάλτα για να συμβεί αυτό. Σε περίπτωση που δεν γίνει, πάντως, η ΑΕΚ θα προχωρήσει για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο το ερχόμενο καλοκαίρι.

