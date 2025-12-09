Super League: «Ορθώς ακυρώθηκε το γκολ του Γιόβιτς» - Τι είπε για τα πέναλτι σε Λάρισα και Τούμπα

Μια φάση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΑΕΚ, η οποία εξέδωσε κι αιχμηρή ανακοίνωση για τη διαιτησία, σχολίασε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής.

Σύμφωνα με τον Λανουά το γκολ του Λούκα Γιόβιτς, ορθώς ακυρώθηκε, καθώς υποστήριξε ότι υπήρξε χέρι του Ζοάο Μάριο νωρίτερα στην φάση.

Επίσης, σωστή χαρακτήρισε την απόφαση να δοθεί πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, στη φάση του Τάισον με τον Διούδη, στο ντέρμπι με τον Άρη.

Αντίθετα δεν σχολίασε δύο άλλες φάσεις που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των «κίτρινων». Ο λόγος για το μαρκάρισμα του Ιβανούσετς στον Ρόουζ, αλλά και στο μαρκάρισμα εντός περιοχής του Κεντζιόρα στον Ράτσιτς.

Τέλος, σύμφωνα με τον Λανουά, σωστά ήταν και τα πέναλτι που σφυρίχτηκαν στο ΑΕΛ – Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στεφάν Λανουά

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΛ σε μαρκάρισμα πάνω στον Ζαρουρί: «Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού ελέγχει την μπάλα με το δεξί του πόδι και ο αμυνόμενος κάνει καθαρό φάουλ ανατρέποντας τον αντίπαλό του με το αριστερό πόδι. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, αν ο διαιτητής δεν καταλογίσει το πέναλτι, περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να διορθωθεί η προηγούμενη απόφαση».

Για το πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΛ στις καθυστερήσεις του ματς με τον Παναθηναϊκό για μαρκάρισμα του Μλαντένοβιτς στον Πασά: «Κατά τη διάρκειας σέντρας ο αμυντικός του Παναθηναϊκού κάνει φάουλ κρατώντας τον αντίπαλό του με κραυγαλέο τρόπο και για πολλή ώρα. Κρατώντας τον αντίπαλό του σε τέτοια θέση, ο παίκτης διακινδυνεύει τον καταλογισμό πέναλτι. Όταν ο διαιτητής δεν δει το περιστατικό, περιμένουμε την παρέμβαση του VAR, ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι».

Για το ακυρωμένο γκολ του Γιόβιτς στο ΑΕΚ – Ατρόμητος: «Κατά τη διάρκεια σέντρας ο επιθετικός της ΑΕΚ υποπίπτει σε παράβαση βρίσκοντας την μπάλα με το αριστερό του χέρι, πριν πετύχει τέρμα ο συμπαίκτης του. Σε τέτοια περίπτωση το τέρμα πρέπει να ακυρωθεί».

Για το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη για μαρκάρισμα του Διούδη στον Τάισον: «Σε αυτή την περίπτωση ο τερματοφύλακας του Άρη διεκδικεί την μπάλα, αλλά δεν την ακουμπάει ποτέ, ενώ με το αριστερό του πόδι διαπράττει παράβαση ανατρέποντας τον αντίπαλό του. Από τη στιγμή που ο διαιτητής έχασε τη φάση, περιμένουμε παρέμβαση του VAR για τον καταλογισμό του πέναλτι».