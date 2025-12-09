Παναθηναϊκός: Το αντίο του Τζαβέλα

Παρελθόν από το πόστο του αγωνιστικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Γιώργος Τζαβέλλας, ο οποίος το πρωί βρέθηκε στο «Γ. Καλαφάτης» για να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές των «πρασίνων», αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Μιλώντας στους παίκτες, τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία και τους ζήτησε να στηρίξουν τον Ράφα Μπενίτεθ και την ομάδα.

«Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Σ’ αυτόν τον 1,5 χρόνο μου στην ομάδα χάρηκα ιδιαίτερα γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να σας ζητήσω να στηρίξετε τον προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας, να αγαπάτε τις οικογένειές σας γιατί το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια κι έχετε βάρος στους ώμους σας και να προσέχετε τους εαυτούς σας», ανέφερε ο Τζαβέλλας.

