UEFA: Οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων σε Europa League και Conference League

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (Europa League): Ξανά με Αντόνιο Νόμπρε

Ο Πορτογάλος Αντόνιο Νόμπρε ορίστηκε να σφυρίξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase. Οι «πράσινοι» αναζητούν αντίδραση μετά το 2-2 με την ΑΕΛ Novibet στο πρωτάθλημα και θέλουν το «τρίποντο» καθώς ισοβαθμούν στους 9 βαθμούς με τους Τσέχους.

Ο 37χρονος ρέφερι μόνο άγνωστος δεν είναι στο «τριφύλλι». Έχει διευθύνει την περσινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Τσέλσι στο Conference League, το 0-0 με τη Μακάμπι Χάιφα στο Ισραήλ, αλλά και τρία παιχνίδια στη Super League, μεταξύ των οποίων το ντέρμπι με την ΑΕΚ (3-0, Φεβρουάριος ’22).

Βοηθοί του Νόμπρε θα είναι οι Νέλσον Περέιρα και Πέδρο Μάρτινς, με τέταρτο τον Φάμπιο Βερίσιμο. Στο VAR θα βρίσκονται οι Αντρέ Ναρκίσο και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο, επίσης από την Πορτογαλία.

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (Europa League): Ρουμανικό διαιτητικό τιμ με Φέσνιτς

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Βουλγαρία με στόχο την τρίτη του νίκη στον όμιλο, έχοντας στη διάθεσή του ένα νέο πρόσωπο σε ό,τι αφορά τη διαιτησία. Η UEFA όρισε τον Ρουμάνο Χοράτσιου Φέσνιτς για την αναμέτρηση, με τον 36χρονο να διευθύνει για πρώτη φορά παιχνίδι του «Δικεφάλου του Βορρά».

Στο παρελθόν έχει σφυρίξει μία μόλις φορά τη Λουντογκόρετς, στην εκτός έδρας ήττα της από την Αστάνα (2-1) τον Αύγουστο του 2023. Βοηθοί του θα είναι οι Βαλεντίν Αβράμ και Αλεξάντρου Κερέι, με τέταρτο τον Ράρες Βίντικαν. Στο VAR ορίστηκαν οι επίσης Ρουμάνοι Οβίντιου Χάτεγκαν και Αντράν Κοστρέι.

Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ (Conference League): Με Γάλλο ρέφερι τον Ζερεμί Πινάρ

Για την ΑΕΚ, η UEFA επέλεξε τον Γάλλο Ζερεμί Πινάρ για την κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση στη Σαμψούντα. Ο 38χρονος διαιτητής είναι γνώριμος και στις δύο πλευρές, καθώς την 2η Οκτωβρίου είχε διευθύνει τη νίκη της Σάμσουνσπορ επί της Λέγκια με 1-0, ενώ το 2023 ήταν VAR στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός (0-0).

Στο διαιτητικό του τιμ βρίσκονται οι Ορελιέν Ντρουέ και Τομας Λουκζίνσκι ως βοηθοί, ο Ρούντι Μπουκέ ως τέταρτος, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ματιέ Βερνίς και Ελίζα Νταπό.