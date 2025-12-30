Αχαρνές: Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι για ληστεία σε βάρος 59χρονης πεζής

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12), στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή των Αχαρνών, τρεις ανήλικοι ηλικίας 15 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι από κοινού με άλλο άτομο που αναζητείται, προσέγγισαν πεζή γυναίκα ηλικίας 59 ετών και της αφαίρεσαν με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην περιοχή των Αχαρνών τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες.

Επιπλέον, συνελήφθη και 38χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

