Βίντεο ντοκουμέντα από ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά - Συνελήφθησαν δύο δράστες με λεία 180.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας με λεία 180.000 ευρώ

Κατερίνα Ρίστα

ΕΛΛΑΔΑ
3'
Έπειτα από συντονισμένη έρευνα, η αστυνομία κατάφερε να εξιχνιάσει μία σοβαρή υπόθεση ένοπλης ληστείας στην Κηφισιά, όπου δύο δράστες απέσπασαν τσάντα με 180.000 ευρώ από υπάλληλο εταιρείας. Οι συλληφθέντες, με πλούσιο παρελθόν στο εγκληματικό περιβάλλον, φαίνεται ότι είχαν σχεδιάσει προσεκτικά τη ληστεία, χρησιμοποιώντας δίκυκλο και κρυπτογραφημένες εφαρμογές για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Οι κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για πλήθος αδικημάτων

  • Ο 37χρονος 7 ημέρες μετά τη διάπραξη της ληστείας αγόρασε πολυτελές όχημα
  • Επιπλέον εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων
5984554479112180745644244533552038131120562n.jpg

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας με λεία 180.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και αστυνομικού σκύλου, πρωινές ώρες της 17-12-2025 στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, 2 ημεδαποί, 37χρονος και 36χρονος.

59853823613684126347490595386567046820371999n.jpg

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 15-10-2025 στην περιοχή της Κηφισιάς, οι 2 κατηγορούμενοι με την απειλή όπλου αφαίρεσαν από ημεδαπό υπάλληλο εταιρείας τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 180.000 ευρώ και διέφυγαν με δίκυκλο.

Άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής διενήργησε προανάκριση και μετά από ειδικές ανακριτικές πράξεις και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποίησε τους δύο συλληφθέντες ως δράστες της ένοπλης ληστείας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι 2 κατηγορούμενοι προσέγγισαν με δίκυκλο μεγάλου κυβισμού τον υπάλληλο της εταιρείας, γνωρίζοντας ότι μεταφέρει τις εισπράξεις της εταιρείας, και φορώντας κουκούλες και καπέλα, τον απείλησαν με όπλο και αφαίρεσαν τσάντα που περιείχε 180.000 ευρώ.

Για τις μεταξύ τους συνομιλίες οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες ηλεκτρονικές εφαρμογές κινητών με σκοπό να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους ενώ παρατηρούσαν συστηματικά τυχόν διερχόμενα οχήματα από τις οικίες τους, τα οποία θεωρούσαν ότι ανήκαν στις Αρχές.

Επιπρόσθετα, το δίκυκλο μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποίησαν για τη διάπραξη της ληστείας είναι ιδιοκτησίας του 37χρονου κατηγορούμενου και οι πινακίδες κυκλοφορίας του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για τροχονομική παράβαση.

Γίνεται μνεία ότι ο 37χρονος κατηγορούμενος 7 ημέρες μετά τη διάπραξη της ληστείας αγόρασε πολυτελές όχημα μεγάλης αξίας ενώ οι 2 κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για πλήθος αδικημάτων όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ληστείες κ.α.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων και κατασχέθηκαν:

  • το «επιχειρησιακό» δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη της ληστείας το οποίο έφερε και
  • φορητή συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS tracker),
    δίκυκλο και σκελετός δικύκλου για τα οποία έχει δηλωθεί κλοπή από τους ιδιοκτήτες τους,
  • πλήθος φυσιγγίων,
  • πλήθος κλειδιών οχημάτων,
  • πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,
  • -2- συσκευασίες φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS tracker),
    το πολυτελές όχημα που απέκτησε ο 37χρονος καθώς και
  • ο ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι 2
  • κατηγορούμενοι κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Επιπρόσθετα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 4 κλοπές οχημάτωπου διέπραξαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

