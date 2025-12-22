Άρτα: Άνδρας απείλησε με μαχαίρι υπάλληλο σε κατάστημα ψιλικών

Στη σύλληψη ημεδαπού προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, στο πλαίσιο υπόθεσης ληστείας που σημειώθηκε νωρίτερα στην πόλη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος, φορώντας κουκούλα, εισήλθε σε κατάστημα ψιλικών και υπό την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από υπάλληλο το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ, καθώς και προϊόντα αξίας περίπου 60 ευρώ. Έπειτα από συντονισμένες αναζητήσεις, εντοπίστηκε και συνελήφθη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 21,5 εκατοστών. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.