Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο - Θα κρατήσει το σπίτι σας ζεστό όλο τον χειμώνα

Η σωστή θέρμανση του σπιτιού είναι από τους σημαντικότερες παράγοντες σε ένα νοικοκυριό ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο που ο υδράργυρος πέφτει. Ωστόσο το να κρατάτε το σπίτι σας ζεστό είναι κοστοβόρο. Ακολουθούν ορισμένες αποτελεσματικές και οικονομικές συμβουλές.

Ρύθμιση θερμοστάτη

Υπάρχει μια αρκετά αποτελεσματική λύση ώστε να μην αφήνετε ανοιχτή την θέρμανση όλη την ημέρα. Αντ' αυτού χρησιμοποιήστε ένα θερμοστάτη με χρονοπρογραμματισμό. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να προγραμματίζετε το καλοριφέρ να ξεκινάει μισή ώρα προτού επιστρέψετε από την δουλειά ή ξυπνήσετε, με αποτέλεσμα το σπίτι σας να είναι ζεστό δίχως να χρειάζεται το καλοριφέρ να καίει για πολλές ώρες.

Η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη

Ορίστε τον θερμοστάτη σε θερμοκρασία μεταξύ 19-20°C. Αυτή η θερμοκρασία είναι αρκετή για να διατηρήσετε ένα άνετο περιβάλλον χωρίς να υπερκαταναλώνετε καύσιμα. Αφήνοντας τη θέρμανση ανοιχτή για όλο το 24ωρο αυξάνεται η κατανάλωση, καθώς η απώλεια θερμότητας λόγω της εξωτερικής θερμοκρασίας απαιτεί περισσότερη ενέργεια για να διατηρηθεί η σταθερή εσωτερική θερμοκρασία.

Επενδύστε σε ποιοτική μόνωση

Ζωτικής σημασίας για την αποδοτικότητα της θέρμανσης είναι η καλή μόνωση. Αν το σπίτι σας έχει σωστή μόνωση, η θερμότητα παραμένει στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η ανάγκη για συνεχή θέρμανση. Παρόλο που η μόνωση μπορεί να απαιτεί αρχικό κόστος, η εξοικονόμηση καυσίμων θα σας αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη μακροπρόθεσμα.

Το έξυπνο κόλπο με το αλουμινόχαρτο

Για ακόμη καλύτερη και ποιοτικότερη απόδοση του καλοριφέρ σας δοκιμάστε να τοποθετήσετε αλουμινόχαρτο πίσω από το σώμα του καλοριφέρ. Με αυτόν τον τρόπο, η θερμότητα ανακλάται προς το εσωτερικό του δωματίου, αντί να απορροφάται από τον τοίχο, κάνοντάς το πιο αποδοτικό και βοηθώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.