Ξύπνησε από χειρουργείο και μιλούσε άπταιστα ισπανικά: Μέχρι τότε μετρούσε μόνο μέχρι το 10
Ένας Αμερικανός ξύπνησε μετά από επέμβαση και μιλούσε άπταιστα ισπανικά παρότι μέχρι τότε ήξερε απλώς να μετράρει μέχρι στο δέκα.
Ένας άνδρας έμεινε άναυδος όταν διαπίστωσε ότι μιλούσε άπταιστα ισπανικά αφού ξύπνησε από χειρουργική επέμβαση, δεδομένου ότι στο σχολείο είχε κάνει μόνο κάποια βασικά μαθήματα.
Σε ηλικία 19 ετών, ο Stephen Chase υποβλήθηκε σε επέμβαση στο δεξί του γόνατο μετά από έναν τραυματισμό στο ποδόσφαιρο. Μέχρι τότε, όπως είπε, το μόνο που μπορούσε πραγματικά να κάνει ήταν να λέει μερικές φράσεις και να μετρά μέχρι το 10 στη γλώσσα.
