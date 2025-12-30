Karel Komárek: «Η πιο συναρπαστική και ελπιδοφόρα στιγμή για την Allwyn»

Το εξαιρετικά θετικό momentum στο οποίο βρίσκεται η Allwyn, ενόψει και της προτεινόμενης επιχειρηματικής συνένωσης με τον ΟΠΑΠ, αναδεικνύει σε συνέντευξη του ο ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG, Karel Komárek.

«Αυτή τη στιγμή, είμαστε πολύ καλά τοποθετημένοι ως εταιρεία, γιατί έχουμε σταθερές και αναμενόμενες ταμειακές ροές, ενώ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κάθε χώρα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είμαστε πρωταθλητές σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Komárek. Παράλληλα, αναδεικνύει τις επενδύσεις στην καινοτομία και επισημαίνει την οικονομική και κοινωνική συνεισφορά του ομίλου Allwyn: «Είμαστε μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες όσον αφορά στην καταβολή φόρων και πρωτοστατούμε στην κοινωνική προσφορά».

Επίσης, ο κ. Komárek εκφράζει την αισιοδοξία του για την επόμενη μέρα του ομίλου, τη βεβαιότητά του για τις προοπτικές που ανοίγονται, καθώς και την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους του ομίλου. «Η εταιρεία είναι πολύ καλά τοποθετημένη για το μέλλον και – χάρη στους εξαιρετικούς ανθρώπους του Ομίλου Allwyn – πιστεύω ότι είμαστε σε ιδανική θέση, ώστε να αναπτυχθούμε και να επιτύχουμε τους στόχους μας. Γι’ αυτό είμαι 100% βέβαιος — και το λέω αυτό μετά από 30 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας, στα οποία είχα την ευκαιρία να είμαι εταίρος, επενδυτής και επικεφαλής σε πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις. Και οφείλω να επισημάνω ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα (σ.σ. Allwyn) είναι η πιο συναρπαστική και ελπιδοφόρα για το μέλλον».

Δείτε το απόσπασμα της συνέντευξης στο παρακάτω βίντεο: