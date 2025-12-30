Λιζ Χάρλεϊ: Έκανε τα Χριστούγεννα... καλοκαίρι ποζάροντας με λεοπάρ μπικίνι στην παραλία

Αυτά τα Χριστούγεννα, η Λιζ Χάρλεϊ χάρισε στο κοινό το απόλυτο «δώρο»: την τέλεια φωτογραφία με μπικίνι.

«Η ζωή είναι μια παραλία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram στις 27 Δεκεμβρίου, όπου ποζάρει όρθια με το ένα χέρι στη μέση, φορώντας ένα λεοπάρ μπικίνι δικής της σχεδίασης, δεμένο με μεταλλικές αλυσίδες.

https://www.instagram.com/p/DS0lASuiO95/

Με το χαρακτηριστικό smoky μακιγιάζ στα μάτια και γυαλιστερά χείλη, τα καστανά μαλλιά της πέφτουν στους ώμους της, ενώ λεπτοί χρυσοί κρίκοι κοσμούν διακριτικά τα αυτιά της.

Και παρότι το 60χρονο μοντέλο δείχνει εντυπωσιακά άψογο, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί τα δικά της μυστικά, ώστε ο καθένας να μπορεί να πετύχει την ιδανική φωτογραφία με μαγιό.

«Όταν φωτογραφήθηκα για πρώτη φορά για την αμερικανική Vogue (με μπικίνι, φυσικά), ο σπουδαίος Στίβεν Μέιζελ μού έμαθε πόσο σημαντικός είναι ο φωτισμός από πίσω για μια κολακευτική φωτογραφία στην παραλία. Μέχρι σήμερα ακολουθώ τη συμβουλή του — κι έτσι να μαι, να σας δείχνω το @elizabethhurleybeach ?❤️», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάρλεϊ χρησιμοποιεί το Instagram για να μοιραστεί τα μυστικά της για επιτυχημένες φωτογραφίσεις με μαγιό. Τον περασμένο Οκτώβριο είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες φορώντας ένα μέντα πράσινο μπικίνι, γράφοντας: «Το μυστικό μου για κολακευτικές φωτογραφίες με μπικίνι; Τέντωμα!».

https://www.instagram.com/p/DP_2K65Ed2-/

Λίγες εβδομάδες αργότερα, επανέλαβε τη συμβουλή της, αυτή τη φορά ποζάροντας με έντονο κόκκινο μπικίνι και τα χέρια ψηλά.

https://www.instagram.com/p/DQ7TXEeiCuY/

Την ημέρα των Χριστουγέννων, πάντως, η Χάρλεϊ εμφανίστηκε σε πιο «ζεστή» εκδοχή, ποζάροντας δίπλα στον σύντροφό της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, 64 ετών. Το ζευγάρι φόρεσε ασορτί κόκκινες χριστουγεννιάτικες ολόσωμες πιτζάμες με σχέδια ταράνδων και αντίστοιχες στέκες.

https://www.instagram.com/p/DSsW8iEiBHS/

Ήταν τα πρώτα τους Χριστούγεννα μαζί, μετά την επίσημη επιβεβαίωση της σχέσης τους στο Instagram το Πάσχα.

Είτε με αποκαλυπτικά μπικίνι είτε με χριστουγεννιάτικες πιτζάμες, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ αποδεικνύει ότι γνωρίζει καλά τα μυστικά μιας επιτυχημένης φωτογράφισης.

