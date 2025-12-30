Λιζ Χάρλεϊ: Έκανε τα Χριστούγεννα... καλοκαίρι ποζάροντας με λεοπάρ μπικίνι στην παραλία

«Η ζωή είναι μια παραλία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της

Newsbomb

Λιζ Χάρλεϊ: Έκανε τα Χριστούγεννα... καλοκαίρι ποζάροντας με λεοπάρ μπικίνι στην παραλία
Η Λιζ Χάρλεϊ
INSTAGRAM
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτά τα Χριστούγεννα, η Λιζ Χάρλεϊ χάρισε στο κοινό το απόλυτο «δώρο»: την τέλεια φωτογραφία με μπικίνι.

«Η ζωή είναι μια παραλία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram στις 27 Δεκεμβρίου, όπου ποζάρει όρθια με το ένα χέρι στη μέση, φορώντας ένα λεοπάρ μπικίνι δικής της σχεδίασης, δεμένο με μεταλλικές αλυσίδες.

https://www.instagram.com/p/DS0lASuiO95/

Με το χαρακτηριστικό smoky μακιγιάζ στα μάτια και γυαλιστερά χείλη, τα καστανά μαλλιά της πέφτουν στους ώμους της, ενώ λεπτοί χρυσοί κρίκοι κοσμούν διακριτικά τα αυτιά της.

Και παρότι το 60χρονο μοντέλο δείχνει εντυπωσιακά άψογο, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί τα δικά της μυστικά, ώστε ο καθένας να μπορεί να πετύχει την ιδανική φωτογραφία με μαγιό.

«Όταν φωτογραφήθηκα για πρώτη φορά για την αμερικανική Vogue (με μπικίνι, φυσικά), ο σπουδαίος Στίβεν Μέιζελ μού έμαθε πόσο σημαντικός είναι ο φωτισμός από πίσω για μια κολακευτική φωτογραφία στην παραλία. Μέχρι σήμερα ακολουθώ τη συμβουλή του — κι έτσι να μαι, να σας δείχνω το @elizabethhurleybeach ?❤️», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάρλεϊ χρησιμοποιεί το Instagram για να μοιραστεί τα μυστικά της για επιτυχημένες φωτογραφίσεις με μαγιό. Τον περασμένο Οκτώβριο είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες φορώντας ένα μέντα πράσινο μπικίνι, γράφοντας: «Το μυστικό μου για κολακευτικές φωτογραφίες με μπικίνι; Τέντωμα!».

https://www.instagram.com/p/DP_2K65Ed2-/

Λίγες εβδομάδες αργότερα, επανέλαβε τη συμβουλή της, αυτή τη φορά ποζάροντας με έντονο κόκκινο μπικίνι και τα χέρια ψηλά.

https://www.instagram.com/p/DQ7TXEeiCuY/

Την ημέρα των Χριστουγέννων, πάντως, η Χάρλεϊ εμφανίστηκε σε πιο «ζεστή» εκδοχή, ποζάροντας δίπλα στον σύντροφό της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, 64 ετών. Το ζευγάρι φόρεσε ασορτί κόκκινες χριστουγεννιάτικες ολόσωμες πιτζάμες με σχέδια ταράνδων και αντίστοιχες στέκες.

https://www.instagram.com/p/DSsW8iEiBHS/

Ήταν τα πρώτα τους Χριστούγεννα μαζί, μετά την επίσημη επιβεβαίωση της σχέσης τους στο Instagram το Πάσχα.

Είτε με αποκαλυπτικά μπικίνι είτε με χριστουγεννιάτικες πιτζάμες, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ αποδεικνύει ότι γνωρίζει καλά τα μυστικά μιας επιτυχημένης φωτογράφισης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Βομβάρδισε λιμάνι της Υεμένης - Στόχευσε φορτία που μετέφεραν όπλα από τα ΗΑΕ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο θρυλικός Wankel επιστρέφει μέσω… Κίνας

10:48WHAT THE FACT

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο - Θα κρατήσει το σπίτι σας ζεστό όλο τον χειμώνα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι για ληστεία σε βάρος 59χρονης πεζής

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από χειρουργείο και μιλούσε άπταιστα ισπανικά: Μέχρι τότε μετρούσε μόνο μέχρι το 10

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς για απόδραση, περιπέτεια και ανανέωση

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Λάρισα – Σε συναγερμό η Πυροσβεστική

10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έφτασε στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη για τη δολοφονία της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις την Πρωτοχρονιά - Το Plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα - Κλείσιμο παρακαμπτηρίων στη Νίκαια, αποκλεισμοί σε τελωνεία

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος των πάγων» στην Αρκτική: Η Κίνα και ο νέος «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού» προκαλούν συναγερμό στη Δύση

09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Τέξας: Βρέθηκαν 34 πτώματα σε υδάτινους δρόμους μέσα σε 12 μήνες

09:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Οι κάμερες έχουν γράψει ήδη πάνω από 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία σε ηλικία 80 ετών - Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

09:25LIFESTYLE

Λιζ Χάρλεϊ: Έκανε τα Χριστούγεννα... καλοκαίρι ποζάροντας με λεοπάρ μπικίνι στην παραλία

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε το πρώτο χερσαίο πλήγμα στη Βενεζουέλα - Η CIA έπληξε με drone απομακρυσμένη προκυμαία

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χιονίσει την Πρωτοχρονιά - Ποιες περιοχές της Αττικής θα «ντυθούν» στα λευκά

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε αποθήκη στην περιοχή του Σκαλανίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χιονίσει την Πρωτοχρονιά - Ποιες περιοχές της Αττικής θα «ντυθούν» στα λευκά

09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Τέξας: Βρέθηκαν 34 πτώματα σε υδάτινους δρόμους μέσα σε 12 μήνες

04:14LIFESTYLE

The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κέρδισε στον μεγάλο τελικό

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

07:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα στις Άλπεις

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έφτασε στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη για τη δολοφονία της

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από τον προαστιακό

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε συγγενείς αγροτών και ενοικιαστές

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ