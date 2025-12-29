Άννα Κουρνικόβα - Ενρίκε Ιγκλέσιας: Η πρώτη οικογενειακή φωτογραφία των τεσσάρων τους παιδιών

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνικόβα έδωσαν μια πρώτη «γεύση» από τη νέα τους ζωή ως εξαμελής οικογένεια.

Λίγες μέρες μετά την «άφιξη» του τέταρτου παιδιού τους, ο 50χρονος μουσικός και η 44χρονη πρώην τενίστρια μοιράστηκαν την πρώτη φωτογραφία όλων των παιδιών τους μαζί σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου. Η φωτογραφία πρόσφερε μια σπάνια ματιά στην οικογενειακή ζωή του ζευγαριού, την οποία κρατούν σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DSyoT72jmfA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στην φωτογραφία, φαίνεται το νεογέννητο στο κέντρο της γλυκιάς οικογενειακής φωτογραφίας, πλαισιωμένο από τα μεγαλύτερα αδέλφια του: τα 8χρονα δίδυμα Λούσι και Νίκολας, και την 5χρονη Μαίρη.

«Οι ηλιαχτίδες μου», έγραψε η Κουρνικόβα στη λεζάντα της φωτογραφίας.

