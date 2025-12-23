Άννα Κουρνίκοβα - Ενρίκε Ιγκλέσιας: Καλωσόρισαν το τέταρτο παιδί τους - «Ηλιαχτίδα μου»

Η Άννα Κουρνίκοβα και ο Ενρίκε Ιγκλέσιας έγιναν και επίσημα μια εξαμελής οικογένεια, αφού καλωσόρισαν το τέταρτο παιδί τους. Η 44χρονη πρώην τενίστρια κοινοποίησε τα νέα στο Instagram τη Δευτέρα, σε μια σπάνια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά την επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης της τον Σεπτέμβριο. Η Κουρνίκοβα και ο 50χρονος τραγουδιστής του "Hero" είναι ήδη γονείς των επτάχρονων διδύμων Λούσι και Νίκολας, και της πεντάχρονης Μαίρης.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί για πάνω από δύο δεκαετίες, είναι γνωστό ότι κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε μια συγκινητική αποκάλυψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κουρνίκοβα μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία του νεογέννητου σε μια νοσοκομειακή κούνια δίπλα σε ένα λούτρινο παιχνίδι-βραδύποδα

https://www.instagram.com/p/DSlPfcHkakW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η 44χρονη πρώην τενίστρια έκανε μία απλή και γλυκιά ανάρτηση, γράφοντας στη λεζάντα της εικόνας «Ηλιαχτίδα μου» και την ημερομηνία «17.12.2025». Τα χαρμόσυνα νέα ανακοινώθηκαν λίγους μήνες αφότου φωτογραφήθηκε σε καροτσάκι με προστατευτική μπότα, προκαλώντας ξέσπασμα ανησυχίας.

Η Κουρνίκοβα φωτογραφήθηκε να τη σπρώχνει η κόρη της στο εμπορικό κέντρο Bal Harbour του Μαϊάμι τον Ιανουάριο, ενώ φορούσε την μπότα στο πόδι της. Στις αρχές Αυγούστου, ωστόσο, εθεάθη να πηγαίνει τα παιδιά της σε μαθήματα πολεμικών τεχνών στο Μαϊάμι, καθησυχάζοντας τους φόβους για τυχόν επίμονα προβλήματα υγείας.

Πιστεύεται ότι υπέστη τραυματισμό στο πόδι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση περίπου εκείνη την περίοδο. Η Κουρνίκοβα αποσύρθηκε από το τένις το 2003 και είναι με τον Ιγκλέσιας από τότε που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του μουσικού βίντεο του τραγουδιστή για το single του 2001 με τίτλο «Escape».

Η Κουρνίκοβα έκανε θραύση στον κόσμο του τένις όταν έγινε επαγγελματίας σε ηλικία 14 ετών. Έφτασε μέχρι και την όγδοη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά ποτέ δεν κέρδισε Grand Slam στο απλό. Αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της καριέρας της στο τένις και σταμάτησε το άθλημα σε ηλικία 21 ετών. Αλλά στο διπλό, γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία όταν συνεργάστηκε με τη Μαρτίνα Χίνγκις. Μαζί, κέρδισαν το πρωτάθλημα διπλού του Αυστραλιανού Όπεν το 1999 και ξανά το 2002.

https://www.instagram.com/p/DP-LSFbEdH7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δεν επιβεβαίωσε ποτέ επίσημα ότι είχε αποσυρθεί, αλλά ο τελευταίος της αγώνας ήταν τον Μάιο του 2003, όταν ήταν μόλις 21 ετών.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian τη χρονιά που αποσύρθηκε, μίλησε ανοιχτά για τον πόνο που πέρασε εξαιτίας του τένις. «Θα παίζω το άθλημα μόνο για όσο διασκεδάζω. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το τένις δεν είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία στη ζωή», είπε.

«Ουσιαστικά, έχω τραυματιστεί σχεδόν κάθε χρόνο. Το '97 είχα κάταγμα κόπωσης και έμεινα εκτός για τρεις μήνες. Το '98 είχα ρήξη συνδέσμου στον αντίχειρά μου και έμεινα εκτός για τρεις μήνες. Το '99 είχα άλλο ένα κάταγμα κόπωσης για τρεις μήνες. Και μετά, το 2001, ουσιαστικά δεν έπαιξα όλη τη χρονιά»

Η Κουρνίκοβα απολάμβανε επίσης τα φώτα της δημοσιότητας μακριά από το γήπεδο, αποκτώντας φήμη ως μοντέλο. Το 2002, ψηφίστηκε η πιο σέξι γυναίκα στον κόσμο, ξεπερνώντας ηθοποιούς όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Τζένιφερ Λόπεζ, και αναγνωρίστηκε επίσης ως η πιο σέξι τενίστρια όλων των εποχών το 2010.

