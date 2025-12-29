Chevy Chase: «Επέστρεψε από τους νεκρούς» - Το 8ήμερο κώμα στη διάρκεια της πανδημίας Covid

Λεπτομέρειες για τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του στην περίοδο της πανδημίας, το 2021, αποκαλύπτονται για τον διάσημο κωμικού Chevy Chase, στο ντοκιμαντέρ «I’m Chevy Chase and You’re Not», όπου η οικογένειά του περιγράφει τις δύσκολες στιγμές όταν τους προετοίμασαν για το χειρότερο, ενώ ο ίδιος παραδέχθηκε προβλήματα μνήμης αμέσως μετά.

Μία «σχεδόν μοιραία» καρδιακή ανεπάρκεια, οδήγησε τον σταρ του «Caddyshack» σε τεχνητό κώμα για 8 ημέρες και συνολικά 5 εβδομάδες νοσηλείας.

Η σύζυγός του Τζέινι, περιγράφει: «Κάτι δεν πήγαινε καλά και δεν μπορούσε να μου εξηγήσει τι συνέβαινε. Έτσι, πηγαίνουμε στα επείγοντα. Η καρδιά του σταματά. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών που έπινε, έπαθε μυοκαρδιοπάθεια, όταν οι καρδιακοί μύες εξασθενούν και δεν μπορούν να αντλήσουν τόσο πολύ αίμα με κάθε χτύπο».

Η κόρη του Κέιλι εξιστορεί πώς οι γιατροί τους «ψαλίδισαν» τις ελπίδες: «Μπορεί να μην ανακτήσει τις αισθήσεις του. Δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται. Προετοιμαστείτε για το χειρότερο».

«Όταν ξύπνησε, το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να χρησιμοποιήσει τη φωνή του», είπε η κόρη του και πρόσθεσε «ουσιαστικά έχει αναστηθεί από τους νεκρούς».

Ο ίδιος ο Chase έχει δηλώσει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα μνήμης από τότε που νοσηλεύτηκε, και στο ντοκιμαντέρ δεν θυμάται ορισμένες από τις προηγούμενες αντιπαραθέσεις του στα γυρίσματα και στα παρασκήνια, συμπεριλαμβανομένου ενός καβγά με τον Bill Murray σε ένα καμαρίνι του Saturday Night Live.

Ο Τσέις είπε ότι «πληγώθηκε» από την παράλειψή του από την ειδική εκπομπή για την 50ή επέτειο του SNL νωρίτερα φέτος, στην οποία ήταν παρών αλλά όχι στη σκηνή. «Αυτή είναι ίσως η πρώτη φορά που το λέω. Αλλά περίμενα ότι θα ήμουν κι εγώ στη σκηνή με όλους τους άλλους ηθοποιούς. Όταν οι [συμπρωταγωνιστές] Γκάρετ [Μόρις] και Λαρέιν [Νιούμαν] ανέβηκαν στη σκηνή, ήμουν περίεργος γιατί δεν το έκανα. Κανείς δεν μου το ζήτησε. Γιατί με άφησαν στην άκρη;»

Ο Chase, 82 ετών, παραλίγο να πεθάνει το 1980 όταν υπέστη ηλεκτροπληξία στα γυρίσματα της ταινίας «Modern Problems», ένα ατύχημα που πυροδότησε μια περίοδο κατάθλιψης.

Σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Emmy σκηνοθέτιδας Marina Zenovich, το ντοκιμαντέρ του CNN περιλαμβάνει συνεντεύξεις εκτός από την οικογένεια και τους φίλους, και με αστέρες όπως οι Ryan Reynolds, Lorne Michaels, Martin Short, Goldie Hawn και Dan Aykroyd.