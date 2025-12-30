Ραφαήλ Γαλυφιανάκης: Η συγκλονιστική μαντινάδα του πατέρα του για τις 40 ημέρες από τον θάνατό του

Η οικογένεια του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη προετοιμάζεται για το 40ήμερο μνημόσυνο του, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής στο Τυμπάκι. Η τελετή αποτελεί μια σημαντική στιγμή μνήμης, σαράντα ημέρες μετά τον απροσδόκητο θάνατό του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στη Ρόδο.

Σαράντα ημέρες από τον τραγικό χαμό του Ραφαήλ

Ο θάνατος του νεαρού Ραφαήλ Γαλυφιανάκη έχει αφήσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Κρήτης και όχι μόνο. Το δυστύχημα συνέβη ενώ συμμετείχε σε στρατιωτική άσκηση στη Ρόδο, γεγονός που έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η οικογένεια του, μέσα από το 40ήμερο μνημόσυνο, επιθυμεί να τιμήσει τη μνήμη του και να κρατήσει ζωντανή την παρουσία του στη συλλογική μνήμη.

Μια συγκινητική μαντινάδα από τον πατέρα

Ο πατέρας του Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης, με αφορμή τη συγκεκριμένη μέρα, μοιράστηκε μία μαντινάδα που αποτυπώνει το βαθύ συναίσθημα της απώλειας και της αδιάκοπης αγάπης προς το παιδί του: «Σαράντα μέρες πέρασαν που έφυγες μακριά μας, μα η θύμησή σου Ραφαήλ θα μείνει στην καρδιά μας». Συμπλήρωσε πως «Κάθε στιγμή που περνάει κάθε ώρα κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά σου…», εκφράζοντας το διαρκές πένθος και την επιθυμία να παραμείνει ζωντανή η ανάμνησή του.

Συνεχίζεται η αναζήτηση απαντήσεων και η τιμή της μνήμης

Η οικογένεια και οι φίλοι του Ραφαήλ συνεχίζουν να αναζητούν δικαιοσύνη και να οργανώνουν εκδηλώσεις προς τιμήν του. Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει ευρύτερη ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων, θέτοντας επί τάπητος την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα και αυξημένη προστασία των νεαρών στρατευμένων.

Η τελετή στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής αναμένεται να συγκεντρώσει συγγενείς, φίλους και μέλη της τοπικής κοινωνίας, που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Ραφαήλ και να στηρίξουν την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η υπόθεση παραμένει ζωντανή στη δημόσια συζήτηση, ενώ οι προσπάθειες για την αποσαφήνιση των συνθηκών του ατυχήματος συνεχίζονται.