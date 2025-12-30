Τραμπ: Ανακοίνωσε το πρώτο χερσαίο πλήγμα στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν «προκυμαία» στη Βενεζουέλα, που συνδεόταν, σύμφωνα με τον ίδιο, με τη διακίνηση ναρκωτικών

Newsbomb

Τραμπ: Ανακοίνωσε το πρώτο χερσαίο πλήγμα στη Βενεζουέλα
Pool The New York Times
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (29/12) ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία στη Βενεζουέλα την οποία χρησιμοποιούσαν σκάφη που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ανακοινώνοντας με αυτό τον τρόπο πιθανόν το πρώτο χερσαίο πλήγμα στο κράτος της Λατινικής Αμερικής αφότου άρχισε η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία εν ονόματι της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, τον Σεπτέμβριο.

Η Ουάσιγκτον κλιμακώνει την πίεση στο Καράκας από το καλοκαίρι, επιδιώκοντας να απομακρύνει από την εξουσία τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, που η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί πως είναι επικεφαλής κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου δεκάδες πλεούμενα φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών --ανακοίνωσαν νέο τέτοιο πλήγμα χθες, με δυο νεκρούς «ναρκoτρομοκράτες» σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό-- σκοτώνοντας συνολικά τουλάχιστον 107 ανθρώπους στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική.

Μέχρι σήμερα, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει τεκμήρια που να αποδεικνύουν πως τα σκάφη που στοχοποιήθηκαν από το στρατό της εμπλέκονταν πράγματι σε παράνομες δραστηριότητες. Ομάδες της αντιπολίτευσης, εμπειρογνώμονες και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επισείει επί μήνες την απειλή να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ως αυτό το στάδιο κάποια.

«Είχαμε μια μεγάλη έκρηξη σε παράκτια περιοχή όπου βρίσκεται προκυμαία στην οποία φορτώνονταν σκάφη με ναρκωτικά (...) Πλήττουμε όλα τα πλεούμενα και τώρα πλήξαμε την περιοχή (σ.σ. φόρτωσης)», που «δεν υπάρχει πια», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στην κατοικία του και ιδιωτικό κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου υποδέχθηκε χθες τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Δεν ξεκαθάρισε ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος, πότε, πώς, ούτε από ποιον --τον στρατό ή την υπηρεσία κατασκοπείας-- χτυπήθηκε. Ερωτηθείς αν επρόκειτο για επιχείρηση της CIA, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «δεν θέλω να σας το πω αυτό. Ξέρω ακριβώς ποιος ήταν, αλλά δεν θέλω να το πω».

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ανέφερε πως επρόκειτο πράγματι για πλήγμα drone της CIA σε απομακρυσμένη προκυμαία σε παραλία της Βενεζουέλας κι ότι έγινε αυτόν τον μήνα. Η ερώτηση τέθηκε από δημοσιογράφους έπειτα από αόριστη αναφορά του αμερικανού πρόεδρο στο πλήγμα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Στη συνέντευξη, που παραχώρησε στον ελληνικής καταγωγής αμερικανό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και παρουσιαστή ραδιοφωνικών τοκ σόου Τζον Κατσιματίδη, αφοσιωμένο υποστηρικτή του, ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ έπληξαν «μεγάλη εγκατάσταση» στην οποία παράγονταν κατ’ αυτόν πλεούμενα χρησιμοποιούμενα για την διακίνηση ναρκωτικών. «Πριν από δυο βράδια, την καταστρέψαμε. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά», διαβεβαίωσε.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο για να τους ζητήσει σχόλιο, ούτε το Πεντάγωνο, ούτε ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσαν τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ. Στην άλλη πλευρά, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει κάνει καμιά επίσημη ανακοίνωση για τέτοιο πλήγμα.

Η Ουάσιγκτον ανέπτυξε αεροναυτικές δυνάμεις με πελώρια ισχύ πυρός και αποβατικά με χιλιάδες πεζοναύτες στην Καραϊβική κι ανακοίνωσε την επιβολή αποκλεισμού στη Βενεζουέλα στοχοποιώντας πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις, προχωρώντας στην κατάσχεση δυο εξ αυτών.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες και προσάπτει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι θέλει να τον ανατρέψει για να ιδιοποιηθεί τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο, βασικό πλουτοπαραγωγικό πόρο του Καράκας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Βομβάρδισε λιμάνι της Υεμένης - Στόχευσε φορτία που μετέφεραν όπλα από τα ΗΑΕ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο θρυλικός Wankel επιστρέφει μέσω… Κίνας

10:48WHAT THE FACT

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο - Θα κρατήσει το σπίτι σας ζεστό όλο τον χειμώνα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι για ληστεία σε βάρος 59χρονης πεζής

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από χειρουργείο και μιλούσε άπταιστα ισπανικά: Μέχρι τότε μετρούσε μόνο μέχρι το 10

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς για απόδραση, περιπέτεια και ανανέωση

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Λάρισα – Σε συναγερμό η Πυροσβεστική

10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έφτασε στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη για τη δολοφονία της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις την Πρωτοχρονιά - Το Plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα - Κλείσιμο παρακαμπτηρίων στη Νίκαια, αποκλεισμοί σε τελωνεία

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος των πάγων» στην Αρκτική: Η Κίνα και ο νέος «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού» προκαλούν συναγερμό στη Δύση

09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Τέξας: Βρέθηκαν 34 πτώματα σε υδάτινους δρόμους μέσα σε 12 μήνες

09:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Οι κάμερες έχουν γράψει ήδη πάνω από 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία σε ηλικία 80 ετών - Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

09:25LIFESTYLE

Λιζ Χάρλεϊ: Έκανε τα Χριστούγεννα... καλοκαίρι ποζάροντας με λεοπάρ μπικίνι στην παραλία

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε το πρώτο χερσαίο πλήγμα στη Βενεζουέλα - Η CIA έπληξε με drone απομακρυσμένη προκυμαία

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χιονίσει την Πρωτοχρονιά - Ποιες περιοχές της Αττικής θα «ντυθούν» στα λευκά

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε αποθήκη στην περιοχή του Σκαλανίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χιονίσει την Πρωτοχρονιά - Ποιες περιοχές της Αττικής θα «ντυθούν» στα λευκά

09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Τέξας: Βρέθηκαν 34 πτώματα σε υδάτινους δρόμους μέσα σε 12 μήνες

04:14LIFESTYLE

The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κέρδισε στον μεγάλο τελικό

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα στις Άλπεις

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έφτασε στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη για τη δολοφονία της

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από τον προαστιακό

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε συγγενείς αγροτών και ενοικιαστές

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Ραφαήλ Γαλυφιανάκης: Η συγκλονιστική μαντινάδα του πατέρα του για τις 40 ημέρες από τον θάνατό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ