Τραμπ: «Χτυπήσαμε αποβάθρα στη Βενεζουέλα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την υποδοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της υποδοχής του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο στο Μαϊάμι τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ «χτύπησαν» μία αποβάθρα στη Βενεζουέλα, όπου, όπως ισχυρίστηκε, φορτώνονταν ναρκωτικά σε σκάφη.

Αυτή θα είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επιχειρήσεις σε ξηρά στη Βενεζουέλα από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία πίεσης κατά της κυβέρνησης του προέδρου Νικολά Μαδούρο.

President Trump said the United States launched its first land strike on Venezuela, hitting a dock used to load drug-trafficking boats. pic.twitter.com/SXLKH0Mvqr — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) December 29, 2025

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Χτυπήσαμε όλα τα πλοία και τώρα χτυπήσαμε την περιοχή», δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης ούτε ποιο τμήμα της αμερικανικής κυβέρνησης ενήργησε.

Όταν ρωτήθηκε αν η CIA είχε πραγματοποιήσει την επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να το πω αυτό. Ξέρω ακριβώς ποιος ήταν, αλλά δεν θέλω να πω ποιος ήταν».

Συνέντευξη που δημιούργησε ερωτήματα

Την Παρασκευή, σε συνέντευξή του με τον επιχειρηματία και υποστηρικτή του, Τζον Κατσιματίδη, στον νεοϋορκέζικο ραδιοφωνικό σταθμό WABC, ο Τραμπ προκάλεσε πολλά ερωτηματικά. Ενώ αναφερόταν στις αμερικανικές πιέσεις στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν μια «μεγάλη εγκατάσταση» όπου ναυπηγούνται πλοία τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Έχουν ένα μεγάλο εργοστάσιο ή μια μεγάλη εγκατάσταση (…) απ’ όπου έρχονται τα πλοία. Πριν από δύο νύχτες, την καταστρέψαμε. Επομένως, τους πλήξαμε πολύ σκληρά», είπε. Δεν διευκρίνισε πού βρισκόταν αυτή η εγκατάσταση.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, το Πεντάγωνο παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν έδωσε καμία συνέχεια.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επίσης δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Περισσότεροι από 100 νεκροί σε Καραϊβική και Ειρηνικό

Δεν είναι σαφές ποια αμερικανική υπηρεσία ενεπλάκη σε αυτό το πλήγμα, ούτε ποιος ήταν ο στόχος. Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι έδωσε στη CIA την άδεια να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες βομβάρδισαν σκάφη που λένε ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 100 άνθρωποι στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Ανέπτυξαν επίσης σημαντικές αεροναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και επέβαλαν αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Ο Μαδούρο διαψεύδει τις κατηγορίες της Ουάσινγκτον και επιμένει ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, την κυριότερη πηγή εισοδήματος της χώρας του.

Διαβάστε επίσης