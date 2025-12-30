Μπαγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία σε ηλικία 80 ετών - Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

Η πρώην πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Χαλέντα Ζία σε συγκέντρωση των υποστηρικτών της έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματός της στη Ντάκα, Μπανγκλαντές, Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012.

H Χαλέντα Ζία, πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές και πρώτη γυναίκα ηγέτης στην ιστορία της χώρας, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, όπως ανακοίνωσε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP), του οποίου υπήρξε επικεφαλής από το 1984.

«Η πρόεδρος του BNP και πρώην πρωθυπουργός, η εθνική ηγέτης Χαλέντα Ζία, απεβίωσε σήμερα στις 06:00 (σ.σ. τοπική ώρα, 02:00 ώρα Ελλάδας), λίγη ώρα μετά την πρωινή προσευχή Φαρτζ», αναφέρθηκε στην ανακοίνωση.

Η Χαλέντα Ζία υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το αξίωμα του πρωθυπουργού στην ιστορία του Μπανγκλαντές και μόλις η δεύτερη σε χώρα του μουσουλμανικού κόσμου, μετά την Μπεναζίρ Μπούτο στο Πακιστάν. Άσκησε την εξουσία για τρεις θητείες: από το 1991 ως το 1996, έπειτα για τρεις μήνες το 1996 και, για τελευταία φορά, από το 2001 ως το 2006.

Η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές, Χαλέντα Ζία, χαιρετά τους υποστηρικτές της μετά τη σύλληψή της, στη Ντάκα, Μπαγκλαντές, 3 Σεπτεμβρίου 2007. AP/Αρχείου

Ο γιος της, Ταρίκ Ραχμάν, μεταβατικός πρόεδρος του BNP, επέστρεψε πρόσφατα στο Μπανγκλαντές, στις 25 Δεκεμβρίου, μετά από 17 χρόνια αυτοεξορίας στο Λονδίνο, για να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία της παράταξης. Πλέον, θεωρείται ως ο πιθανότερος διάδοχος για το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Παρά τα πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε -προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αρθρίτιδα, διαβήτη και πρόβλημα στην καρδιά, σύμφωνα με θεράποντες ιατρούς της- η Χαλέντα Ζία ήθελε να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του κόμματός της, διεκδικώντας ξανά έδρα στο κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2026.

Ωστόσο, στα τέλη Νοεμβρίου, η Χαλέντα Ζία εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου στην πρωτεύουσα Ντάκα, με λοίμωξη στους πνεύμονες.

Η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές και πρόεδρος του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπαγκλαντές (BNP) Χαλέντα Ζία, αποχωρεί από δικαστήριο στη Ντάκα, Μπαγκλαντές, στις 28 Δεκεμβρίου 2017. AP/Αρχείου

Πολλές γνωστές προσωπικότητες του Μπανγκλαντές, από τον επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης και νομπελίστα οικονομίας Μοχάμαντ Γιούνους ως τον αρχηγό του στρατού, την επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο για να την στηρίξουν.

Ο επικεφαλής της ομάδας των γιατρών της είχε δηλώσει στις αρχές Δεκεμβρίου πως εξεταζόταν το ενδεχόμενο να διακομιστεί στη Βρετανία για θεραπεία. Τελικά, η κατάσταση υγείας της επιδεινώθηκε και δεν ήταν δυνατή η διακομιδή της.

Η κατάσταση υγείας της Χαλέντα Ζία άρχισε να χειροτερεύει αφότου φυλακίστηκε το 2018, επί της κυβέρνησης της μεγάλης αντιπάλου της, της πρώην πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα, εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά.

Η Χαλέντα Ζία ανέλαβε την ηγεσία του BNP μερικά χρόνια μετά τη δολοφονία του συζύγου της Ζία Ραχμάν, ιδρυτή του κόμματος, ήρωα πολέμου της ανεξαρτησίας του πρώην Ανατολικού Πακιστάν και έκτου προέδρου του Μπανγκλαντές.