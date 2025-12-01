Μπαγκλαντές: Ένοχες η πρώην πρωθυπουργός, Σέιχ Χασίνα, και η ανιψιά της, Τουλίπ Σιντίκ, για διαφθορά

Η Τούλιπ Σιντίκ στέκεται δίπλα στη θεία της και πρώην πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές Σέιχ Χασίνα στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, στις 15 Ιανουαρίου 2013.

Ένα δικαστήριο στο Μπαγκλαντές καταδίκασε τη Δευτέρα την πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Σέιχ Χασίνα, σε πέντε χρόνια φυλάκισης και την ανιψιά της, βουλευτή του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος, Τουλίπ Σιντίκ, σε δύο χρόνια φυλάκισης για διαφθορά.

Ο Ραμπιούλ Αλάμ, δικαστής του Ειδικού Δικαστηρίου της Ντάκα, έκρινε ότι η Χασίνα έκανε κατάχρηση της εξουσίας της ως πρωθυπουργός, ενώ η Σιντίκ ήταν ένοχη για διαφθορά, καθώς επηρέασε τη θεία της ώστε να βοηθήσει τη μητέρα της να αποκτήσει ένα οικόπεδο σε ένα κυβερνητικό έργο. Η μητέρα της Σιντίκ, Σέιχ Ρεχάνα, καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης και θεωρήθηκε η κύρια εμπλεκόμενη στην υπόθεση.

Η Σιντίκ, βουλευτής του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος για τις περιοχές Hampstead και Highgate στο Λονδίνο, αρνείται τις κατηγορίες. Η Χασίνα ζει εξόριστη στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, αφού διαδηλωτές την ανάγκασαν να παραιτηθεί από την εξουσία μαζί με το πολιτικό της κόμμα. Η δίκη και άλλες δίκες εναντίον της διεξήχθησαν ερήμην.