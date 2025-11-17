Μπαγκλαντές: Η πρώην πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο

Η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην έδρα του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, στις 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Η Σέιχ Χασίνα, η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές, καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας λόγω της βίαιης καταστολής των φοιτητικών διαδηλώσεων πέρυσι, που οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησής της.

Μία ομάδα τριών δικαστών από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εξέδωσε την ετυμηγορία της τη Δευτέρα, κρίνοντας ότι η Χασίνα ήταν υπεύθυνη για την υποκίνηση εκατοντάδων εξωδικαστικών εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις Αρχές του Μπαγκλαντές.

Το Δικαστήριο για Διεθνή Εγκλήματα, ένα ειδικό δικαστήριο στη Ντάκα, αναμένεται να εκδώσει ετυμηγορία και για δύο συνεργάτες της--τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Ασαντουζαμάν Χαν και τον πρώην επικεφαλής της αστυνομίας Αμπντουλάχ Αλ Μαμούν-- οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία.

Η αίθουσα του δικαστηρίου, όπου ήταν παρόντες οι συγγενείς ορισμένων θυμάτων, ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν οι δικαστές ανακοίνωσαν την ετυμηγορία τους.

«Η Σέιχ Χασίνα διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με την υποκίνηση, την εντολή και την παράλειψη λήψης τιμωρητικών μέτρων», δήλωσε ένας από τους δικαστές κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Είναι «απόλυτα σαφές» ότι «υποκίνησε τους ακτιβιστές του κόμματός της... και επιπλέον, ότι διέταξε τη δολοφονία και την εξόντωση των διαδηλωτών φοιτητών», ανέφεραν οι δικαστές.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, περίπου 1.400 διαδηλωτές πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν και έως και 25.000 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2024.

Η Χασίνα βρέθηκε αντιμέτωπη με πέντε κατηγορίες που αφορούσαν κυρίως την υποκίνηση της δολοφονίας των διαδηλωτών, την εντολή να κρεμαστούν οι διαδηλωτές και την εντολή να χρησιμοποιηθούν θανατηφόρα όπλα, drones και ελικόπτερα για την καταστολή των ταραχών. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

Η Χασίνα ζει εξόριστη στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, αφού οι φοιτητές διαδηλωτές την ανάγκασαν να παραιτηθεί από την εξουσία μαζί με το πολιτικό της κόμμα. Η προσωρινή κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ζητήσει επίσημα την έκδοσή της, αλλά το Νέο Δελχί δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στο αίτημα.