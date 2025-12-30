Βραζιλία:37χρονος συμμετείχε σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού και πνίγηκε μπροστά στη σύζυγό του

Η σύζυγός του 37χρονου σκοπεύει να κινηθεί νομικά, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία

Βραζιλία:37χρονος συμμετείχε σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού και πνίγηκε μπροστά στη σύζυγό του

Ο 37χρονος Κάρλος Κερασόμα

Σε τραγωδία κατέληξε ένας διαγωνισμός κατανάλωσης καρπουζιού στη Βραζιλία, όταν ένας άνδρας πνίγηκε μπροστά στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλα έγιναν στις 11 Δεκεμβρίου, όταν ο 37χρονος Κάρλος Σερασόμα πήρε μέρος σε διαγωνισμό σε ένα θέρετρο στο Σάο Πέντρο, όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να φάνε όσο πιο γρήγορα μπορούσαν ένα κομμάτι καρπουζιού, χωρίς να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, με βραβείο μια μερίδα τηγανιτές πατάτες.

Διαγωνισμός - Καρπούζι

Ο 37χρονος Κάρλος Σερασόμα με την σύζυγό του Κίμπερλι Σάντος

Λίγα λεπτά αφού ξεκίνησε ο διαγωνισμός, ο Σερασόμα άρχισε να πνίγεται. Αμέσως στο σημείο κλήθηκε ναυαγοσώστης, και παρά τις προσπάθειες των παρευρισκόμενων να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, ο 37χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Αιτία θανάτου καταγράφηκε η ασφυξία λόγω απόφραξης των αεραγωγών.

Η σύζυγός του 37χρονου, Κίμπερλι Σάντος, υποστήριξε ότι το τραπέζι που χρησιμοποιήθηκε στον διαγωνισμό ήταν χαμηλό για το ύψος του, γεγονός που τον ανάγκασε να σκύψει περισσότερο, γεγονός που πιθανότατα να συνέβαλε στο περιστατικό, ενώ τόνισε πως δεν υπήρχε ιατρική ομάδα σε ετοιμότητα και οι παρευρισκόμενοι ήταν αυτοί που βοήθησαν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Σάντος σκοπεύει να κινηθεί νομικά, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

