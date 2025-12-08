Πένθος στο Βέλγιο - Πέθανε πρώην διεθνής αμυντικός μόλις 54 ετών λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας

Ο πρώην διεθνής αμυντικός άφησε την τελευταία του πνοή στην Αμβέρσα, έχοντας υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι του, η οποία τον οδήγησε σε βαθύ κώμα.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση, ανακοινώνοντας πως ο ντε Μπουκ πέθανε περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η απώλειά του προκάλεσε σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο του Βελγίου, όπου ο ίδιος υπήρξε για χρόνια μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και σεβαστές μορφές.

Καριέρα γεμάτη διακρίσεις

Ο Γκλεν ντε Μπουκ ξεκίνησε την πορεία του από τη Β’ κατηγορία, με τη φανέλα της Μπουμ, όμως το ταλέντο του γρήγορα τον ανέδειξε σε έναν από τους σημαντικότερους αμυντικούς της γενιάς του. Μεταγράφηκε στη Μαλίν και στη συνέχεια στην Άντερλεχτ, όπου όχι μόνο καθιερώθηκε, αλλά έγινε και αρχηγός της ομάδας. Με τους «μοβ» κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και αποτέλεσε βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής για σχεδόν μια δεκαετία.

Στην εθνική ομάδα του Βελγίου πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις, αποτελώντας για χρόνια σταθερή επιλογή στα μετόπισθεν των «Κόκκινων Διαβόλων». Η δύναμη, η σωστή τοποθέτηση και η ηγετική του παρουσία τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους Βέλγους αμυντικούς της εποχής του.

Από το γήπεδο στους πάγκους

Οι συνεχόμενοι σοβαροί τραυματισμοί στα γόνατα ανάγκασαν τον ντε Μπουκ να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση το 2005. Ωστόσο, δεν εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε την προπονητική του πορεία ως βοηθός του Φράνκι Βερκότερεν στην Άντερλεχτ και στη συνέχεια ανέλαβε πρώτος προπονητής σε αρκετούς συλλόγους εντός και εκτός Βελγίου.

Πέρασε από τους πάγκους των Σερκλ Μπριζ, Μπίρσοτ, Φένλο, Μπέβερεν, Μουσκρόν, Κόρτραϊκ, Λόκερεν και επέστρεψε ξανά στην Κόρτραϊκ, αφήνοντας το στίγμα του ως ένας τεχνικός με πάθος, ένταση και αφοσίωση στη δουλειά του.

Μια απώλεια που αφήνει μεγάλο κενό

Ο Γκλεν ντε Μπουκ θα μείνει στη μνήμη όσων τον γνώρισαν ως ένας μαχητής του γηπέδου και ένας άνθρωπος που πρόσφερε στο ποδόσφαιρο μέχρι την τελευταία στιγμή. Το βελγικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά έναν αμυντικό-σύμβολο και έναν προπονητή που αφιέρωσε τη ζωή του στο άθλημα που αγαπούσε.

