«Απόλαυση» και «Αφεντικό» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Βραδιά… Δικεφάλων αποδείχθηκε η Κυριακή (07/12) καθώς ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνέχισαν με νίκες στη Super League και παραμένουν σε άμεση… επαφή με την κορυφή και τον Ολυμπιακό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 3-1 του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και έδειξε πως είναι «Αφεντικό».

Από την πλευρά της, η Ένωση διέλυσε 4-1 τον Ατρόμητο, στην «OPAP Arena» με τους Γιόβιτς και Πινέδα να προσφέρουν θέαμα, με αποτέλεσμα να είναι «Απόλαυση» αυτό που παρουσιάζει το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς.

