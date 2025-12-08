«Απόλαυση» και «Αφεντικό» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (08/12).
Βραδιά… Δικεφάλων αποδείχθηκε η Κυριακή (07/12) καθώς ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνέχισαν με νίκες στη Super League και παραμένουν σε άμεση… επαφή με την κορυφή και τον Ολυμπιακό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 3-1 του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και έδειξε πως είναι «Αφεντικό».
Από την πλευρά της, η Ένωση διέλυσε 4-1 τον Ατρόμητο, στην «OPAP Arena» με τους Γιόβιτς και Πινέδα να προσφέρουν θέαμα, με αποτέλεσμα να είναι «Απόλαυση» αυτό που παρουσιάζει το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς.
