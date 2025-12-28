Premier League: Σημαντικό «διπλό» της Τότεναμ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας

Στο «Σέλχαστ Παρκ» του Λονδίνου ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική της Premier League. Η Τότεναμ πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας, επικρατώντας 1-0. Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα της Πάλας στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στην 11η θέση με το αποτέλεσμα αυτό, φτάνοντας τους 25 βαθμούς. Ο Άρτσι Γκρέι πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 42’.

PREMIER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0

(24΄ Ντόργκου)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(54΄ Χάτσινσον - 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί)

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1

(14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ - 64΄ Γκόμες)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1

(7΄, 51΄, 90΄+6 Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς - 75΄ Σεμένιο)

Μπέρνλι-Έβερτον 0-0

Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1

(41΄ Γκράφενμπερχ, 42΄ Βιρτς - 52΄ Μπουένο)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1

(86΄ Χιμένες)

Τσέλσι-Άστον Βίλα 1-2

(37΄ Ζ. Πέδρο - 63΄, 84΄ Γουότκινς)

Σάντερλαντ-Λιντς 1-1

(28΄ Αντιγκρά - 47΄ Κάλβερτ-Λιούιν)

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 0-1

(42΄ Γκρέι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ