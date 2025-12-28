Premier League: Σημαντικό «διπλό» της Τότεναμ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας
Τα «σπιρούνια» επικράτησαν 1-0 στο «Σέλχαστ Παρκ», στο ματς που ολοκλήρωσε την 18η αγωνιστική – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Στο «Σέλχαστ Παρκ» του Λονδίνου ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική της Premier League. Η Τότεναμ πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας, επικρατώντας 1-0. Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα της Πάλας στο πρωτάθλημα.
Οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στην 11η θέση με το αποτέλεσμα αυτό, φτάνοντας τους 25 βαθμούς. Ο Άρτσι Γκρέι πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 42’.
PREMIER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0
(24΄ Ντόργκου)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2
(54΄ Χάτσινσον - 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί)
- Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1
(14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ - 64΄ Γκόμες)
- Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1
(7΄, 51΄, 90΄+6 Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς - 75΄ Σεμένιο)
- Μπέρνλι-Έβερτον 0-0
- Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1
(41΄ Γκράφενμπερχ, 42΄ Βιρτς - 52΄ Μπουένο)
- Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1
(86΄ Χιμένες)
- Τσέλσι-Άστον Βίλα 1-2
(37΄ Ζ. Πέδρο - 63΄, 84΄ Γουότκινς)
- Σάντερλαντ-Λιντς 1-1
(28΄ Αντιγκρά - 47΄ Κάλβερτ-Λιούιν)
- Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 0-1
(42΄ Γκρέι)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Άρσεναλ 42
- Μάντσεστερ Σίτι 40
- Άστον Βίλα 39
- Λίβερπουλ 32
- Τσέλσι 29
- Μάντσεστερ Γ. 29
- Σάντερλαντ 28
- Μπρέντφορντ 26
- Κρίσταλ Πάλας 26
- Φούλαμ 26
- Τότεναμ 25
- Έβερτον 25
- Μπράιτον 24
- Νιούκαστλ 23
- Μπόρνμουθ 22
- Λιντς 20
- Νότιγχαμ Φόρεστ 18
- Γουέστ Χαμ 13
- Μπέρνλι 12
- Γουλβς 2