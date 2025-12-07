ΑΕΚ – Ατρόμητος, Νίκολιτς: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, με Σαμσουνσπόρ το πιο δύσκολο παιχνίδι»

Η ΑΕΚ, έχοντας πρωταγωνιστές τους Λούκα Γιόβιτς κι Ορμπελίν Πινέδα, επικράτησε 4-1 του Ατρομήτου κι έφτασε τις πέντε σερί νίκες στη Super League, παραμένοντας στο κυνήγι της κορυφής.

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης και την εικόνα που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του. Επίσης, μίλησε για τον τραυματισμό του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, τον Λούκα Γιόβιτς, αλλά και το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έπαιξε ως δεξιό χαφ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Όσα είπε στην αρχική τοποθέτησή του: «Άλλη μια νίκη στη σειρά. Πολύ σημαντική. Το είχα πει πόσο κρίσιμη ήταν αυτή η αναμέτρηση. Δεν μου άρεσε ότι χαλαρώσαμε στο δεύτερο μισό του δευτέρου ημιχρόνου και δεχθήκαμε το γκολ. Είχαμε μια όμορφη ατμόσφαιρα και ελπίζουμε ο κόσμος να το απήλαυσε. Δυστυχώς για κάποιες ημέρες ενδέχεται να μην έχουμε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, μετά τον τραυματισμό που υπέστη».

Για την αποτελεσματικότητα που έχει πλέον η ΑΕΚ στην επίθεση και πόσο κοντά είναι η ομάδα στα «θέλω» του, όπως το είχε σχεδιάσει στην αρχή της σεζόν: «Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό. Το είχα πει όταν κάναμε ευκαιρίες, αλλά δεν έρχονταν τα γκολ, πως θα έρθουν. Δεν θα είναι πολλές οι αναμετρήσεις σαν το ματς με τη Σάμροκ. Τελευταία φορά είχα πει τον Οκτώβρη. Δεχθήκαμε κριτική, γιατί φορμαριστήκαμε λίγο αργότερα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν θα πω πόσο κοντά είμαστε. Να πω επίσης, πως είμαι χαρούμενος για την απόδοση του Λιούμπισιτς. Ίσως σε μία νέα θέση να τον σκεφτώ να τον χρησιμοποιώ περισσότερο στα άκρα και όχι στο κέντρο».

Για τον Γιόβιτς και τον ηγετικό ρόλο του: «Στις τελευταίες αναμετρήσεις είναι εξαιρετικός και με τα γκολ που έχει πετύχει. Δεν είναι όμως μόνο τα γκολ. Εχει ηγετική παρουσία τόσο με τα γκολ, όσο και γενικά. Εχει αποδεχθεί αυτό το ρόλο. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο».

Αν υπάρχουν κι άλλες θέσεις ως προτεραιότητα, εκτός από το 6άρι; Κι αν ναι, ποιες: «Δεν εχει αλλάξει κάτι. Ολοι γνωρίζουν πάνω – κάτω τις θέσεις που θέλουμε παίκτες. Δική μου δουλειά είναι να επικεντρωθώ στην επόμενη αναμέτρηση. Η Σάμσουνσπορ είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που θα έχουμε παίξει μέσα στη σεζόν. Εχασαν μετά από 3,5 μήνες δύσκολα από τη Γαλατά. Δεν είναι ως όνομα πολύ γνωστή. Σημασία όμως έχει η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και η ένταση που βγάζει. Σημαντική αναμέτρηση για εμάς. Θέλουμε να προχωρήσουμε. Ένας προπονητής πάντα θέλει παίκτες… Γνωρίζετε όσα πρέπει να γνωρίζετε».

Για τη «φρεσκάδα» που βγάζει η ΑΕΚ πλέον κι αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με πριν ή το περίμενε βάσει της δουλειάς που έχει γίνει από το καλοκαίρι μέχρι τώρα: «Δεν είναι μονο το θέμα φυσικής κατάστασης. Είναι και τακτικής. Συνδυασμός. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο προπονήσεων σε κάποια πράγματα. Μικρές λεπτομέρειες, αλλά σημαντικές. Δεν μπορείς να είσαι… μισοέγκυος. Αυτό σημαίνει και με το πρέσινγκ. Ή πρεσάρεις ή δεν πρεσάρεις».

