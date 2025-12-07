ΑΕΚ – Ατρόμητος: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Λιβάι Γκαρσία, βρέθηκε στη σουίτα του Ηλιόπουλου
Ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε οικογενειακώς στην «OPAP Arena» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της ΑΕΚ και στο ημίχρονο ανέβηκε στη σουίτα του Μάριου Ηλιόπουλου.
Μια γνώριμη φυσιογνωμία βρέθηκε στα επίσημα του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας.
Ο λόγος για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη χειμερινή διακοπή στη Ρωσία και βρέθηκε στα… παλιά λημέρια του.
Ο επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο βρέθηκε στο γήπεδο με τη σύζυγό του και την κόρη του. Ο κόσμος της ΑΕΚ τον εντόπισε και του χάρισε ένα θερμό χειροκρότημα.
Στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο, ο Λιβάι Γκαρσία ανέβηκε στη σουίτα του Μάριου Ηλιόπουλο, με τον οποίο είχε την ευκαιρία να τα μιλήσει.
