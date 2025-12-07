ΑΕΚ – Ατρόμητος: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Λιβάι Γκαρσία, βρέθηκε στη σουίτα του Ηλιόπουλου

Μια γνώριμη φυσιογνωμία βρέθηκε στα επίσημα του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο λόγος για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη χειμερινή διακοπή στη Ρωσία και βρέθηκε στα… παλιά λημέρια του.

Ο επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο βρέθηκε στο γήπεδο με τη σύζυγό του και την κόρη του. Ο κόσμος της ΑΕΚ τον εντόπισε και του χάρισε ένα θερμό χειροκρότημα.

Στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο, ο Λιβάι Γκαρσία ανέβηκε στη σουίτα του Μάριου Ηλιόπουλο, με τον οποίο είχε την ευκαιρία να τα μιλήσει.

Διαβάστε επίσης