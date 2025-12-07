AEK: Πανικός στην «OPAP Arena» για τον Τόνι Σαβέβσκι – Ακόμα κι ο Μανωλάς πήρε αυτόγραφο!

Χαμός στην «OPAP Arena» για τον Τόνι Σαβέβσκι, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής του αποψινού (07/12) «Meet & Greet the Legends» - Ο τεράστιος Στέλιος Μανωλάς τον υποδέχθηκε στο γήπεδο, όπου το «παρών» έδωσε κι ο μικρός, Γιάννης Παπαστεφανάκης.

Ένας από τους κορυφαίους ξένους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου βρίσκεται αυτή την Κυριακή (07/12) στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο Τόνι Σαβέβσκι είχε την ευκαιρία να υπογράψει αυτόγραφα και να φωτογραφηθεί με τον κόσμο.

Οι φίλοι της ΑΕΚ βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία του Αετού και σχημάτισαν ουρές για έναν από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στα χρόνια των τίτλων και του όμορφου ποδοσφαίρου στα ‘80s και στα ‘90s.

Ο πιο αγαπητός Σκοπιανός στην Ελλάδα άκουσε το όνομα του να γίνεται σύνθημα από τους οπαδούς της «Ένωσης». Μάλιστα, το «παρών» έδωσαν για να πάρουν αυτόγραφο και παλιοί συμπαίκτες του Σαβέβσκι, προεξέχοντος του Στέλιου Μανωλά.

Η εμβληματική μορφή του συλλόγου περιμένει στην «OPAP Arena» κι υποδέχθηκε τον άλλοτε συμπαίκτη του στο νέο σπίτι της ομάδας.

