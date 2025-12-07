Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο στην «OPAP Arena» και θέλει να κλείσει ιδανικά τον πρώτο γύρο της regular season.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους και να βρεθούν ξανά στο -3 από την κορυφή.

Εννέα νίκες στα τελευταία εννέα παιχνίδια της με τον Ατρόμητο εντός και εκτός έδρας έχει η ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν επικρατήσει σε πέντε εντός έδρας αναμετρήσεις και σε τέσσερις στο Περιστέρι και στις έξι από αυτές δεν έχουν δεχθεί ούτε τέρμα.

Η τελευταία νίκη για τον Ατρόμητο ήταν στις 4 Οκτωβρίου 2020, όταν επικράτησε με 1-0 στο Περιστέρι. Σε εκτός έδρας αναμέτρηση, η τελευταία νίκη του ήταν στις 11 Νοεμβρίου 2018, όταν επικράτησε με 2-0 στο ΟΑΚΑ και ήταν μάλιστα η δεύτερη διαδοχική του επικράτηση, αφού και στις 23 Οκτωβρίου 2017 είχε φύγει με τους τρεις βαθμούς, πάλι από το ΟΑΚΑ.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Ατρόμητος

Διαβάστε επίσης